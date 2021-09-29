ФОТО | Частные дома для семей: Arco Vara построит жилой район в окрестностях болгарской столицы
По словам руководителя Arco Vara Мико Нийнемяэ, пока рано говорить о стоимости новых домов. “Если в регионе проекта Lozen цены на рядные и парные дома в среднем составляют около 1200–1600 евро/м2 без НСО, то по части отдельных частных домов можно ожидать более высоких цен. В то же время в рамках проекта Botanica Lozen мы готовы предложить частные дома в ценовом классе парных домов”, — пояснил Нийнемяэ.
Руководитель дочернего болгарского предприятия Arco Vara Калоян Радославов и Мико Нийнемяэ отмечают, что рынок недвижимости Болгарии не пострадал от COVID-19. “Цены на жилье в Софии выросли в среднем на 4,6% в 2020 году по сравнению с прошлым годом, такой же рост был и в других крупных городах. Рынок поддерживается рекордно низкими процентными ставками, низким уровнем безработицы и ростом доходов населения”, — прокомментировал Радославов.
Нийнемяэ добавил, что пандемия коронавируса увеличила спрос на недвижимость в сельских регионах и пригородах. “Поэтому болгарская команда Arco Vara изучила потенциал участка, ранее запланированного для строительства многоквартирных домов, с точки зрения его развития районом частных домов, и мы пришли к выводу, что возобновим ранее замороженный проект в новой форме”.
Проект Botanica Lozen находится менее чем в 15 минутах езды от центра города и к тому же хорошо связан с ним общественным транспортом. “Мы рассматриваем семьи как потенциальных покупателей нашего нового проекта по развитию недвижимости, которые хотели бы жить в чистой и красивой природной среде, но в то же время им необходима хорошая доступность к работе в центре города, школе-детскому саду или поликлинике”, — пояснил глава дочернего болгарского предприятия Arco Vara Калоян Радославов.
Планируемые к застройке 54 дома, каждый из которых рассчитан на одну семью, будут возведены в три этапа. “Планируется построить по 16 домов в первом и втором этапах и 22 дома в третьем этапе проекта”, — знакомит с планами Радославов. “Каждый дом будет построен на собственном грунте, а это значит, что покупатели получат в полную собственность дом и участок. Это позволит владельцам выбирать дизайн как здания, так и двора, планировать озеленение, вносить определенные изменения — например, добавлять бассейны или другие объекты в свои дворы”, — пояснил он.
Ожидается, что общая площадь домов будет в пределах 270-350 м2, при этом жилые дома первого и второго этапов будут побольше, а дома третьего этапа — немного меньше. “В то же время стоит отметить, что в Болгарии брутто-площадь не считается чистой площадью пола, как мы привыкли. Поэтому размеры домов Botanica Lozen кажутся ощутимо больше, чем то, что предлагается на эстонском рынке недвижимости”, — отметил Нийнемяэ.
“На первом этаже домов будет кухня, гостиная и столовая с прямым выходом во двор. Спальни расположены на верхнем этаже”, — представил Радославов, добавив, что так привычная в эстонских домах сауна не так популярна в Болгарии, поэтому ее в домах не предусматривается. “Однако, при желании, у собственника есть возможность ее построить”.
Проектирование домов Botanica Lozen начнется уже в сентябре. “Строительство планируем начать во втором квартале 2022 года. Завершение всех этапов ожидается к концу 2024 года”, — сказал Радославов.