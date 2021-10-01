В Эстонии продается все больше домов стоимостью выше миллиона евро

Местоположение — самое главное, особенно в случае продажи элитного жилья: земля в приватном месте на берегу моря зачастую стоит больше, чем земля вместе с домом в каком-нибудь другом районе, и практически все миллионные объекты расположены в Таллинне или в Харьюмаа.

Однако близости моря и столицы недостаточно — чтобы продать дом за миллион, нужно соблюсти еще несколько условий: как правило, в таких домах исключительно большая площадь, есть участок больше среднего, внутренний бассейн, тренажерный зал, гаражи, ухоженный сад, дорогая внутренняя отделка.

“Элитной недвижимостью, как правило, считается имущество, которое, во-первых, находится в замечательном месте, во-вторых, речь идет о первоклассных строительных материалах и качестве, в-третьих, есть дополнительная ценность, спа, домашний кинотеатр, бассейны и так далее, — перечисляет специализирующаяся на продаже элитной недвижимости маклер бюро Uus Maa Кайри Ванем. — Большинство таких домов расположены у моря, с красивым видом на него. Или же это большие участки с вертикальным озеленением вдали от моря. Основная часть домов такого ценового класса находится в Харьюмаа. Причина проста — здесь самая дорогая земля”.