ФОТО | На личном опыте: 10 бесценных советов по реновации дома от молодой семьи

Список инструментов для строительных работ своими силами может растянуться, но Гетель и Лаури считают, что аккумуляторная дрель и сабельная пила в нем должны быть обязательно. “Даже если вы нанимаете специалистов для всех ремонтных работ, аккумуляторная дрель нужна, чтобы повесить зеркало или картину, заменить карниз для штор. Совершенно незаменимый инструмент”, — говорит Гетель. У Лаури, когда он выходит в сад, всегда с собой в тачке сабельная пила — ею можно отрезать ветку, срезать водяные побеги с яблони, распилить чурбак и любые деревянные и металлические материалы. К тому же сабельная пила настолько тихая, что не потревожит ни соседей, ни спящего младенца.

Для Гетель и Лаури было важно как можно больше делать самим в процессе перестройки своего нового жилья. Для обоих возиться с ремонтом самостоятельно, делая все с любовью — естественное состояние. “Я бы ни на что не променяла этот опыт. Даже если бы можно было все переиграть, я все равно начала бы с этого дома”, — делится Гетель. Лаури добавляет, что у такого подхода есть и практическая польза, особенно во время нынешнего строительного бума, когда цены удвоились и даже утроились, а коммерческие предложения действуют от силы дней пять. “Мы не зависим от бесконечных очередей, отсутствия рабочих и безумных цен. А если стена окажется небрежно покрашена, то и винить некого, кроме себя”.

Гетель и Лаури рекомендуют переехать в старый дом и познакомиться с ним, почувствовать его изначальную динамику пространства. “Не начинайте сразу сносить стены и делать капитальный ремонт — дайте дому немного времени. Поживите в нем хотя бы две-четыре недели, изучите все уголки и линии каждой комнаты и попытайтесь понять, почему планировка в доме именно такая. Время покажет, где самые неудачные места, что нужно изменить, а что оставить”, — советует Лаури.

Гетель и Лаури придерживаются принципов экологичности в повседневной жизни. Например, желание выращивать свою еду стало одной из причин переезда за город. Помимо экологически чистых продуктов, использования подержанных вещей и склонности делать вещи своими руками, экологичное мышление отражается и в выборе материалов для отделки. “Есть множество натуральных красок и отделочных материалов, — объясняет Гетель. — Скажем, все стены в доме окрашены настолько экологичными красками, что, если даже на дне банки останется немного, ее можно запросто вылить в канализацию”.

Гетель и Лаури стараются найти применение всему. Изголовье кровати сделано из старой рамы от окна в спальне, вагонкой со стен комнаты дочери обит потолок коридора, а кресло в уголке для чтения отдал отчим Гетель. “Что касается конструкций дома — деревянных и металлических каркасов и всего такого, — их, очевидно, придется заменить новыми, чтобы дом простоял дольше. В интерьере тоже есть вещи, которые имеет смысл поменять на новые из соображений гигиены, например ванна и диван”, — добавляет Гетель.

У обоих в паре много энтузиазма и есть некоторые навыки. Лучшими учителями же оказались интернет и YouTube . “Когда я решил сам сделать кровать в спальню, то посмотрел 8 видео на YouTube от начала до конца. Анализировал, что надо учесть при проектировании каркаса, ножек и изголовья, измерял, считал, планировал. Несколько раз переделывал и перекрашивал”, — вспоминает Лаури. Результатом очень довольны оба, а у кровати появилась своя собственная история.

Крупных размолвок из-за реставрации дома у Гетель и Лаури не возникало, но некоторая борьба наблюдается скорее из-за того, кто будет заниматься строительными проектами, поскольку дочь Ария тоже требует внимания. “При строительстве дома, особенно в семье с детьми, разумно так распределить работы, чтобы у обоих было время побыть и родителями, и дизайнерами интерьера. У нас получилось так, что Гетель занимается дизайном, а я его воплощением, — говорит Лаури. — Если Гетель сказала, что нужна синяя стена или подоконники особой формы, моя задача — сделать их”.

8) Почему бы не поиграть в SIMS?

При реализации планов и воплощении своих желаний важно держать перед глазами желаемый результат, набросав план дома на бумаге или в компьютере. План дома Гетель и Лаури можно обнаружить вовсе даже в компьютерной игре. “Я играю в эту игру с 1-го класса, и всё это время для того, чтобы построить дом своей мечты. Конечно, со временем он менялся — изменился цвет стен в кухне и планировка верхнего этажа, а сейчас мы занимаемся окнами от пола до потолка. Проигрывание идеи в виртуальном доме быстро помогает понять, подходит ли она к общей концепции дома, а при необходимости ее можно быстро пересмотреть и поменять”, — советует Гетель. Помимо игры SIMS дизайн своего дома можно создать на таких ресурсах, как floorplanner.com или home.by.me.

9) Занимайтесь помещениями по очереди

Нужно тщательно продумать строительные работы, чтобы во время реставрации дома вам было, где жить. Можно начать с ванной комнаты и завершить ремонт в ней, затем взяться за спальню или кухню, затем за детскую, и так далее. Очередность определит сама жизнь. “Наш опыт показал, что надо стремиться к маленьким победам, а не гнаться за гран-при. Когда завершен ремонт одного помещения, переходите к следующему, — советует Лаури. — С каждым шагом у вас будет все больше опыта, а осязаемый результат и завершение этапа добавят мотивации для следующего”.

10) Будьте готовы к сюрпризам

Сюрпризов при переезде в старый дом и его реставрации может оказаться множество. Гетель и Лаури считают, что пойти не так может что угодно, если вы не опытный строитель с золотыми руками. Сначала пара собиралась отремонтировать ванную, чтобы было где купать ребенка. “Очень быстро мы поняли, что приоритетом будет система отопления, потому что без него в нашем климате 9 месяцев в году не прожить, а ванная сейчас, то есть почти через год, у нас до сих пор не закончена, — вспоминает Гетель. — В такие моменты важно не сдаваться; нужно пересмотреть свои изначальные планы, посоветоваться с кем-то умнее и опытнее и продолжать работать, пока результат не будет вас радовать”.