СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА | Что делать, чтобы в будущем у вас не было проблем при покупке жилья?

При подаче заявки на жилищный кредит банки перед принятием решения просматривают данные как сберегательного, так и кредитного регистров. Поэтому всегда старайтесь следить за тем, чтобы все счета оплачивались вовремя. Иметь кредит и другие обязательства — это совершенно нормально, важно, чтобы погашение было правильным. Поэтому, когда вы занимаете, занимайте на то, что вам действительно нужно (а не просто хотелось бы иметь), и, конечно, сумму, которую вы можете легко вернуть.

Например, знаете ли вы, что если вы опоздали на 45 дней с оплатой телефонного счёта, платежом по рассрочке или с другим подобным платежом и сумма превышает 30 евро, ваши данные будут опубликованы в Maksehäireregister (регистре задолженностей) и ваша репутация в глазах кредиторов пострадает? Часто думают, что всё будет в порядке, если погасить задолженность и проценты за просрочку. К сожалению, это не так. Запись в регистре задолженностей сохраняется, и срок до погашения иногда может достигать десяти лет. Для того, чтобы ваша кредитная история после этого была чистой, вам необходимо иметь стабильный доход и всё это время аккуратно вносить все платежи.

Несвоевременные платежи — одна из основных причин отклонения кредитных заявок. Часто отрицательный ответ из банка приходит совершенно неожиданно, потому что всё у вас, вроде бы, хорошо. Однако имейте в виду, что кредитная история очень длинная и необдуманные решения, принятые в молодости, могут впоследствии разрушить хорошие планы.

Каким образом? Следите за историей обслуживания своего кредита, а также за другими своими обязательствами. Именно исходя из информации о том, насколько корректно вы выполняли свои финансовые обязательства на протяжении многих лет, банки во многом решают, готовы ли они предоставить вам кредит сегодня, завтра или через десять лет и на каких условиях. И если в вашей кредитной истории есть пятна — неоплаченный счёт за телефон или небольшой быстрый кредит, то вы, возможно, не сможете получить дополнительные деньги, например, на покупку автомобиля или жилья, или вам придётся заплатить гораздо более высокие проценты по кредиту. А кредит следует брать по своим возможностям, чтобы погашение не потребовало особых усилий.

Оплачивайте счета вовремя

Если вам нужно самостоятельно оплачивать телефонные счета, счета за интернет, за коммунальные услуги и прочее, регулярно проверяйте состояние своего банковского счёта, а также следите, чтобы требуемая сумма всегда имелась на счёте в день оплаты. Если оплата должна быть произведена за несколько дней до получения зарплаты или стипендии и бывает, что деньги уже на исходе, разумно рассмотреть вопрос о выборе другого платёжного дня или установить срок автоматического регулярного платежа на подходящее число.

Не берите быстрые кредиты

Если вы планируете крупные траты, но у вас не хватает денег, у вас может возникнуть соблазн взять так называемый быстрый кредит, потому что деньги получить очень легко, а возврат долга кажется таким простым. Беда, однако, в том, что небольшие кредиты и рассрочка имеют тенденцию накапливаться со временем и в какой-то момент вы можете обнаружить, что сумма долга уже такова, что погасить её вовремя невозможно. Часто кредиты продлеваются, а для их погашения берутся новые, более крупные кредиты. Но таким образом ситуация становится всё хуже, и будущие потенциальные кредиторы видят, что вы планируете свои финансы не лучшим образом.

Какова же альтернатива?

Если вам нужны дополнительные деньги, для сохранения хорошей кредитной истории лучше пользоваться кредитной карточкой. Но только если вы используете её с умом. С кредитной карточкой Swedbank вы можете использовать кредитный лимит в сумме до трёхмесячного заработка, в зависимости от условий. Если вы погасите всю использованную сумму вовремя, то есть в платёжный день, проценты не начисляются. Таким образом, в зависимости от вида карточки, вы можете использовать кредитный лимит без процентов до 30 или 40 дней. Однако вы также можете производить выплаты постепенно или самостоятельно выбирая фиксированный платёж. Однако в этом случае на использованную сумму будут начисляться проценты.

Наслаждайтесь жизнью и копите деньги

Наслаждаться жизнью можно и без толстого кошелька. Часто очарование заключается именно в простоте, и тогда не нужно тратить большие суммы. Найдите для себя такую возможность и откладывайте часть своего дохода каждый месяц вместо того, чтобы брать деньги взаймы. Таким образом вы даже зарабатываете дополнительные баллы в глазах кредиторов, поскольку умение откладывать деньги демонстрирует как дисциплину, так и способность привлекать свободные средства на случай непредвиденных обстоятельств. А если вы живете от зарплаты к зарплате, без сбережений и финансового плана, то это не производит хорошего впечатления. Кроме того, если у вас недостаточно денег для поддержания текущего уровня жизни, кредит может стать для вас тяжёлым бременем. Таким образом, чем раньше вы научитесь откладывать деньги, тем меньше у вас будет потребность в быстрых кредитах, и ваши шансы на осуществление больших идей и планов улучшатся.

Полезно знать

Вы можете проверить свою кредитную историю в публичном регистре Creditinfo Eesti AS. Дважды в год такую выписку можно получить бесплатно.