Покупка жилья: назван важный аргумент в пользу новостроек
На портале Kinnisvara24 продается в общей сложности почти 6 600 квартир, домов или частей домов. Из них 627 предложений, то есть около 10%, имеют маркировку энергоэффективности класса А, и примерно четверть из них расположены в новостройках. Объекта с маркировкой энергоэффективности B на портале сейчас 732, 41% из них в новостройках.
Исполнительный директор портала Катрин Арон сказала, что в связи с поставленными целями в области энергоэффективности и текущей рыночной ситуацией внимание на энергоэффективность обращают все девелоперы и строители новых зданий: “Если три года назад всего 2% выставленных на продажу на портале квартир имели маркировку энергоэффективности A, то сегодня ситуация намного лучше. Большинство новых проектов рекламируют энергоэффективность в качестве своего преимущества. Это не всегда класс энергоэффективности A или B, но без энергетической маркировки новый объект продать уже невозможно”.
По ее словам, в ходе ремонта старых зданий добиться соответствия энергетической маркировке A или B уже значительно сложнее и дороже. “Если цель обеспечения энергоэффективности учтена еще при планировании строительства — начиная с выбора земельного участка, планирования расположения здания и архитектурного решения — построить экономичный дом гораздо проще. При ремонте существующего здания также можно значительно снизить энергопотребление, но в большинстве случаев класс A или B останется недостижим”, — отметила Арон.
Интерес посетителей портала Kinnisvara24.ee к жилью с более низкими постоянными затратами очень высок — статистика демонстрирует, что люди становятся более осведомленными и чаще, чем раньше применяют при поиске фильтры энергоэффективности. “Счета за электричество в последние месяцы заставили людей еще больше задуматься о расходах на отопление. Предложения квартир класса энергоэффективности А и В ищут гораздо чаще. Люди скорее заплатят немного больше за экономичную квартиру, чем купят более дешевое жилье, но с более высокими дополнительными расходами”, — подтвердила Арон.
Арон привела в пример ряд новых девелоперских проектов, где большое внимание уделено достижению высокой энергоэффективности:
Энергетическую эффективность здания демонстрирует специальная маркировка. Здания класса А расходуют очень мало энергии — в них должны быть эффективное утепление, качественные окна, вентиляция с системой рекуперации тепла, а также экономичный источник отопления, например, геотермальный тепловой насос. Кроме того, в таком здании должны находиться производящие возобновляемую электроэнергию устройства — например, ветрогенератор или производящие электричество солнечные панели — при помощи которых излишки электричества можно продавать обратно в распределительную сеть. Класса В можно достичь, если здание обладает очень хорошим утеплением и окнами, вентиляцией с рекуперацией тепла и экономичным источником отопления.
Kinnisvara24 — созданный в 2018 году второй по размеру портал недвижимости в Эстонии, который ежемесячно посещают более 450 000 человек.