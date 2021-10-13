“Здесь люди не могут жить”. Что на самом деле творилось на съемках легендарного “Квартирного вопроса”
Абсолютное большинство было довольно работой декораторов и архитекторов или просто хорошо скрывало свои эмоции. Вокруг программы то и дело возникали слухи — якобы за переделку брали плату, реакции участников на работу ремонтников переснимали по многу раз, а попасть в передачу можно было только по знакомству или, опять же, за деньги. Неидеальный ремонт — в материале “Ленты.ру”.
Как все начиналось
Сегодня “Квартирный вопрос” зачастую вспоминается как нечто из 90-х, но на самом деле программа была запущена на НТВ в 2001-м и выходит по сей день. Изначально ведущей планировали сделать Марию Шахову — супругу одного из журналистов телеканала Евгения Киселева (в настоящее время он проживает на Украине, работает на телеканале “Украина 24”). Шахова впоследствии стала ведущей схожих программ — “Дачники” и “Фазенда”, за “Дачников” ей даже дали премию “Тэфи” в 2002 году.
Наталья Мальцева, которая в итоге стала лицом “Квартирного вопроса” на долгие годы, участвовала в готовящемся проекте как шеф-редактор.
Весной 2001-го отсняли пилотный выпуск программы, а спустя примерно месяц НТВ перешел под контроль “Газпром-Медиа”. Киселев и большая часть ушедших с “четвертой кнопки” сотрудников начали работать на ТВ-6. Ушла и Шахова, а Мальцева стала первой ведущей “Квартирного вопроса”. “Формат выстроился сразу <…>, когда я снимала пилот, мне было совершенно понятно, что я делаю, — рассказывала ведущая в интервью Вячеславу Манучарову в 2019 году. — Обаяла прораба, какого-то бывшего кавээнщика, мне нужно было, чтобы он сделал ремонт. Мы нашли героев — это были мои друзья, и мы у них переделали гостиную. Самое главное — я не знала, что изобретаю велосипед. На самом деле в мире же куча таких форматов. А я не знала, я думала, мы что-то такое сделали… Не было возможности подсматривать”.
По словам самой Мальцевой, она хотела “сделать что-то про интерьер” и осталась на НТВ, потому что не могла оставить “Квартирный вопрос”. За 20 лет у программы неоднократно менялись ведущие, но Мальцева вела ее дольше всех — с 2001-го по 2014-й. Теперь она руководит продюсерским центром, который делает передачу. У “Вопроса” было и есть множество аналогов — “Школа ремонта”, “Дачный ответ” (эту программу делает тот же продюсерский центр), “Чистая работа”, “Ремонт по-честному”, “Идеальный ремонт”, “Это моя комната”, “Битва дизайнеров” и другие, но детище Мальцевой остается популярным по сей день.
Неидеальный ремонт
Редкий ремонт обходится без конфликтов той или иной степени серьезности, но “Квартирному вопросу” удалось стать программой о почти идеальных дизайнерах, ремонтниках и хозяевах жилья. Мальцева смогла вспомнить только два случая, когда участники передачи были явно недовольны переделкой. “Ну, бывало, чисто технически что-то доделывали после, поправляли, переставляли. Мы очень добросовестные”, — заявила она. “Есть исполнение, есть дизайн. Дизайн — вы соглашаетесь на эксперимент, если приходите к нам в программу. Мы даже стараемся как-то иногда провоцировать. Например, героиня говорит — “только не красное”. И тогда хочется ей показать, что вы не понимаете, как это может быть. Но не назло, по-доброму”, — пояснила она.
“Мы нашли героев — это были мои друзья, и мы у них переделали гостиную. Самое главное — я не знала, что изобретаю велосипед. На самом деле в мире же куча таких форматов”, — добавила Мальцева.
Усилия ремонтников щедро критиковали сами зрители у экранов своих телевизоров — в начале 2000-х не было YouTube, и оставлять едкие комментарии было негде. Раздражение в первую очередь вызывало обилие рекламы в каждом выпуске. Продакт-плейсмент в “Квартирном вопросе” играл главенствующую роль. Почти все материалы и весь реквизит, которым пользовались герои, был брендированным, а в конце программы участников еще и одаривали подарками от спонсоров. Многие зрители тут же констатировали, что “бесплатно не бывает”, следовательно, с героев берут деньги, или же в программу попадают по блату. Никаких подтверждений этим подозрениям за десятилетия существования “Квартирного вопроса” не нашлось.
Плохих отзывов о ремонте от телевизионщиков — единицы. Якобы одной из участниц не понравились ковер и тумба в переделанной гостиной. “Прибитая к стене тумба с рисунком из зеленых сперматозоидов через месяц благополучно отвалилась сама, — пожаловалась женщина. — Сложнее оказалось с ковром, который был намертво приклеен к полу, и нормально почистить его не удавалось”.
Другие участники жаловались на некачественную мебель и на некоторые непрактичные технические решения: так, одной героине мойкой заблокировали окно на кухне, другой сделали “неправильный” пол, третьей установили дешевый китайский стеклопакет.
В 2011 году Мальцева в эфире программы “Большая разница” на Первом канале призналась, что герои не всегда довольны ремонтом, “но у нас люди вежливые и благодарные, всегда скрывают”. “По глазам, правда, видно”, — отметила она, добавив, что и сама порой не согласна с решениями дизайнеров.
Ляпнули уверенно
Самый громкий скандал вокруг “Квартирного вопроса” инициировала актриса Ирина Муравьева — легендарная Людмила из фильма “Москва слезам не верит”, советовавшая своей подруге “ляпать уверенно”. Карма настигла артистку почти через три десятка лет после выхода кинокартины: дизайнер “ляпнула” на ее кухне так, что Муравьева не смогла сдержать отрицательных эмоций.
Переделывать просторную кухню-столовую в московской квартире актрисы и ее супруга, режиссера Леонида Эйдлина, позвали декоратора Викторию Кручинину. Изначально она планировала “тактично вписать” свои идеи в антикварное жилище Муравьевой, но что-то пошло не так.
В ходе ремонта кухню выложили изразцами, установили дверь, сделанную из алюминия и матового стекла, столешницу из искусственного камня, холодильник, новую мойку, посудомоечную машину, варочную панель, духовой шкаф и искусственный камин, встроенный в огромную псевдопечь (на самом деле за ее фасадами спрятали шкафы для хранения посуды). “Мы хотели, чтобы эта комната была больше столовой, чем кухней. Так и получилось”, — констатировала Мальцева по окончании ремонта. “Кухня получилась гламурная, в то же время торжественная, <…> самый главный эффект, которого мне хотелось достигнуть — не пафосность, а какая-то такая теплая нежность”, — пояснила дизайнер.
Пришедшая на приемку проекта Муравьева высказала другое мнение. “Ощущение, что маленькая комнатка стала. Была огромная, большая, стала маленькая”, — посетовала актриса. В ответ на предложение мужа разложить вещи на новой кухне, она заявила, что “поедет назад, откуда явилась”. “Мне здесь страшно находиться”, — подчеркнула Муравьева. Она раскритиковала фальшивую печь и назвала обновленную кухню “домом лесника”. “У меня такое ощущение, что здесь люди не могут жить — в этих камнях, в этой пещере, в скале этой”, — отрезала артистка.
“Можно ли вот так на старости лет резко менять людям обстановку? Вдруг однажды я приду сюда и начну плакать. Я не узнаю, где я нахожусь. <…> Прощай, старая жизнь”, — заявила расстроенная Муравьева. Сгладить ситуацию попробовал ее супруг, отметив, что ему многое нравится. Но и он изначально был шокирован обстановкой. “Что это такое? Я все ждал, только не этого”, — поделился он, переступив порог кухни.
На карьере декоратора Кручининой скандал в “Квартирном вопросе”, похоже, никак не отразился. Сегодня она возглавляет собственное архитектурно-дизайнерское бюро, активно ведет страницу в Instagram. В ее портфолио множество реализованных работ, на сайте — никаких упоминаний неудачного опыта с Муравьевой.
Нездоровый сон
Второй провальный (с точки зрения героев) ремонт сделали семье Качаловых в 2016 году. Евгений и Тамара, поклонники группы “Ария”, хотели спальню в готическом стиле. Исполнить их мечту взялся архитектор Борис Денисюк. Проект он показал ведущей, и он никаких вопросов не вызвал. “Это больше похоже на гостиничный номер для рок-звезды”, — предупредил эксперт. В итоге в спальне оборудовали открытую гардеробную, сделали перегородку из пескоцементных блоков, установили черные радиаторы, черные окна, огромный телевизор, два зеркала. Стены, где прежде висел типичный “бабушкин” ковер, оклеили темными обоями.
Хозяевам ремонт не понравился, и скрывать этого ради “гладких” кадров они не стали. “Очень неожиданно”, — заявила пара, едва зайдя в спальню. “А можно найти этого человека (дизайнера — прим. “Ленты.ру”) и в глаза ему посмотреть? Вот он чем слушал, объясните, пожалуйста”, — потребовал Евгений. Он отметил, что декоратор понятия не имеет, что такое эргономика (наука о приспособлении пространства под физические и психические особенности человека), и тут же отломал один из выключателей света.
“Все квадратное, ничего округлого, много хрома, которого мы не просили. Ну, офис. Это не спальня. Это вообще не то, что мы просили”, — подчеркнул хозяин. Его супруга на приемке в основном тактично молчала и посмеивалась. “Я даже не знаю, что сказать. Ну, я думала, что если какой-то гардероб, то он должен быть закрыт, <…> я не вижу дизайнерской мысли”, — скромно пояснила она.
“Полная безвкусица”
Сегодняшний “Квартирный вопрос” совершенно нескандален — герои всегда довольны ремонтом. Зато яд на результаты трудов дизайнеров теперь активно льют в интернете. “Креативненько, конечно, не для всех” и “с таким же успехом можно жить в подворотне” — далеко не самые острые высказывания критиков в YouTube, где регулярно публикуют выпуски передачи.
“Каждые выходные смотрю передачу, подчеркивая для себя интересные дизайны. Но в этом выпуске ощущение, что в доме культуры подростки сделали притон”, — написал один из интернет-критиков под выпуском о переделке гостиной.
“Страшное подземелье! Хочется вырваться на свет божий”, — оценил другой критик ремонт в спальне, выполненный в черно-коричневых тонах. “Непонятно, то ли наши дизайнеры все поголовно дальтоники, то ли нас целенаправленно приучают к депрессивным цветам”, — согласился еще один зритель.
“Полная безвкусица, дизайнеры убогие, таких не берут в космонавты!”, “Дизайн кошмар, три дебила — это сила”, “Кошмар, да и только! Чем больше дизайнеров — тем фиговей результат”, “Это провал, просто ужасно, надо все переделать”, “Жаль хозяев”, “Скажите, они специально делают такие ужасные проекты?”, “Испоганили”, “Это тихий ужас” — такие отзывы заслужила переделка в гостиной, задуманная тремя женщинами-декораторами совместно.
В “Квартирном вопросе” на критиков из сети никак не реагируют и, несмотря на явно обострившийся из-за пандемии запрос на правду, сохраняют исключительно позитивный настрой передачи. Там всегда хеппи-энд и никаких гвоздей. То ли дизайнерам волшебным образом всегда удается угадать предпочтения героев, то ли создатели программы действительно вычищают “неправильные” реакции: благосклонность крупных рекламодателей дороже хайпа. Невзирая на всю критику, “Квартирный вопрос” остается популярным на протяжении двух десятков лет. Россияне по-прежнему с интересом смотрят на преображения чужого жилья и грезят о том, как команда телевизионных ремонтников приходит и к ним домой, — это и есть лучший индикатор качества передачи.