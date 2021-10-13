“Здесь люди не могут жить”. Что на самом деле творилось на съемках легендарного “Квартирного вопроса”

Абсолютное большинство было довольно работой декораторов и архитекторов или просто хорошо скрывало свои эмоции. Вокруг программы то и дело возникали слухи — якобы за переделку брали плату, реакции участников на работу ремонтников переснимали по многу раз, а попасть в передачу можно было только по знакомству или, опять же, за деньги. Неидеальный ремонт — в материале “Ленты.ру”.

Как все начиналось

Сегодня “Квартирный вопрос” зачастую вспоминается как нечто из 90-х, но на самом деле программа была запущена на НТВ в 2001-м и выходит по сей день. Изначально ведущей планировали сделать Марию Шахову — супругу одного из журналистов телеканала Евгения Киселева (в настоящее время он проживает на Украине, работает на телеканале “Украина 24”). Шахова впоследствии стала ведущей схожих программ — “Дачники” и “Фазенда”, за “Дачников” ей даже дали премию “Тэфи” в 2002 году.

Наталья Мальцева, которая в итоге стала лицом “Квартирного вопроса” на долгие годы, участвовала в готовящемся проекте как шеф-редактор.

Весной 2001-го отсняли пилотный выпуск программы, а спустя примерно месяц НТВ перешел под контроль “Газпром-Медиа”. Киселев и большая часть ушедших с “четвертой кнопки” сотрудников начали работать на ТВ-6. Ушла и Шахова, а Мальцева стала первой ведущей “Квартирного вопроса”. “Формат выстроился сразу <…>, когда я снимала пилот, мне было совершенно понятно, что я делаю, — рассказывала ведущая в интервью Вячеславу Манучарову в 2019 году. — Обаяла прораба, какого-то бывшего кавээнщика, мне нужно было, чтобы он сделал ремонт. Мы нашли героев — это были мои друзья, и мы у них переделали гостиную. Самое главное — я не знала, что изобретаю велосипед. На самом деле в мире же куча таких форматов. А я не знала, я думала, мы что-то такое сделали… Не было возможности подсматривать”.