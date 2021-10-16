Юрист: взяв ипотеку в залог под жилье, вы рискуете остаться без дома

Это означает, что недвижимость, обеспеченная ипотекой, продается на аукционе для удовлетворения требований кредитора. На столе юриста HUGO.legal Мерике Роозилехт лежат несколько дел, в которых люди потеряли или вот-вот потеряют свои дома из-за просроченных выплат непосильных кредитов.

Комментарий Мерике Роозилехт — юриста юридической платформы HUGO.legal:

Что касается получения ссуды под залог недвижимости, я советую заемщику серьезно подумать, прежде чем брать ссуду, сможет ли он или она выплатить кредит с учетом своего фактического дохода, принимая во внимание и другие существующие обязательства. Если дохода недостаточно для погашения кредита, то при оформлении ипотеки под залог недвижимости необходимо учитывать, что в случае неуплаты более трех месяцев кредитное дело незамедлительно подлежит принудительному исполнению без решения суда, и происходит принудительная продажа недвижимости через аукцион. Поскольку в случае кредита, обеспеченного ипотекой, требование не должно проходить предварительное судебное разбирательство, суд не смог проверить обоснованность требования кредитора и формирование конкретного требования. Таким образом, может случиться так, что кредитор требует большую сумму долга, чем это оправдано, и формирование искового требования непонятно.

Особую осторожность следует проявлять, если кредит повторно рефинансировался после получения. Были случаи, когда полученная ссуда рефинансировалась до десяти раз, в результате чего заемщику приходилось возвращать кредит, в разы превышающий сумму полученного кредита.

В результате рефинансирования кредитов мужчина лишился двух таунхаусов.