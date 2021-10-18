ФОТО | Застраивается еще один клочок земли в центре Таллинна. Новая районная достопримечательность?

По словам Юллара Хинно, руководителя 1Partner Ehitus, ответственного за строительство здания, это архитектурно сложное и выдающееся строение, наиболее примечательной частью которого является верхняя часть башни.

“Исходя из расположения, высоты, архитектуры и того, что мы имеем дело с угловым участком, из этого точно должна получиться новая достопримечательность района”, — говорит Хинно.

На первом этаже здания будут расположены торговые площадки, на втором бюро, а на верхних этажах квартиры класса люкс с большими террасами.

“В здании будут очень большие окна, а с верхних этажей будет открываться вид на Тоомпеа”, — описывает Хинно. В доме по адресу Мадара, 1 площадью 2500 квадратных метров может быть 6 наземных этажей и один подземный.

Строительством занимается фирма 1Partner Ehitus, архитектор — Пеэтер Пере. Строительство жилого и коммерческого здания Мадара, 1 началось осенью 2021 года и будет завершено весной 2023 года.



