О чем стоит подумать, перед тем как взять жилищный кредит? Советы эксперта

Как быстро банк отвечает на ходатайство? Должен ли я идти в банк для заключения договора? Эти и другие, связанные с ходатайством о кредите, нюансы определяют удобство всего процесса. Например, в LHV можно весь процесс, начиная от ходатайства до заключения сделки у нотариуса, сделать дигитально и бесконтактно. Ходатайство можно подать за считанные секунды как через мобильное приложение, так и в интернет-банке, первичное предложение поступит уже в течение 24 часов, и дальнейшие консультации, заключение договора и оформление сделки с нотариусом проходит удобно через интернет.

Первым в списке, как правило, стоит тот банк, которым человек пользуется, и куда приходят ежемесячно его доходы. С одной стороны, это удобно, ведь с банком уже сложились определенные отношения, есть своя история, и банку может быть проще и быстрее при рассмотрении ходатайства оценить все риски. С другой стороны, делая такой серьезной шаг и связывая себя обязательствами по кредиту на долгий срок, можно подать несколько ходатайств в разные банки. Предложения по жилищному кредиту не стоит сравнивать только по размеру ежемесячных выплат, стоит выбирать услуги банка в целом. По статистике, средняя продолжительность жилищного кредита выше, чем средняя продолжительность брака, поэтому стоит выбирать банк, с которым приятно вести дела, а не связывать себя с банком только из-за одной услуги. Плата за обслуживание, выбор услуг, общение с клиентами и другие моменты создают общую картину, которую стоит учесть при принятии финансовых решений.

Поскольку жилищный кредит, как правило, берется на долгий срок, в основном на 25-30 лет, ходатайствующий о кредите должен быть готов связать себя такими финансовыми обязательствами и быть уверен, что сможет обеспечить доход и платить за кредит в будущем. Часто о кредите ходатайствует один человек, но по возможности мы советуем это делать совместно — так банк сможет учесть доходы обоих ходатайствующих, что увеличивает шансы на получение положительного ответа и поможет лучше распределить выплаты. Важно, чтобы дохода хватило как на выплаты по кредиту, так и на ежедневные расходы.

Из чего складываются ежемесячные выплаты?

Этот вопрос интересует всех клиентов, чтобы понимать и быть готовыми к регулярным ежемесячным расходам. Размер ежемесячных выплат по жилищному кредиту зависит от суммы кредита, периода, самофинансирования и процентов, которые рассчитываются в том числе и исходя из профиля ходатайствующего. Анализ профиля включает в себя множество различных аспектов, например, где, кем и как долго человек работает, насколько у него большой и стабильный доход, каковы финансовые обязательства человека, а также предыдущее финансовое поведение. На основании всего этого банк рассчитывает базовую процентную ставку, к которой обычно добавляется средний за 6 месяцев Euribor. Поскольку Euribor последние пять лет был отрицательным, то в этом случае его ставка составляет 0%. Однако, рост Euribor в будущем исключать нельзя, поэтому советуем рассчитать сумму кредита из расчета 6%, так будет уверенность, что и при росте Euribor ежемесячные платежи будут посильными. При принятии решении и выборе периода погашения жилищного кредита, важно также учитывать, чтобы размер ежемесячных платежей по кредиту позволил сохранить при этом качество жизни.

Каковы единоразовые расходы при покупке жилья?

Помимо ежемесячных выплат стоит учесть и единоразовые расходы, связанные с покупкой жилья. Банку нужно заплатить плату за договор, которая обычно составляет 0,5-1% от суммы кредита. Также предоставляется акт оценки недвижимости (примерно 150-300 евро, в зависимости от недвижимости и ее местоположения), заплатить нотариусу и оплатить госпошлину (зависит как от суммы кредита, так и от стоимости недвижимости), а также, при поручительстве KredEx 3% от суммы поручительства.

Есть еще один вопрос, о котором не всегда задумываются во время ходатайства о кредите — это вопрос об условиях досрочного погашения кредита. Как показывает статистика, около 80% кредитных договоров погашаются досрочно, поэтому стоит также обратить внимание на расходы, связанные с досрочным погашением кредита, т.е. бесплатно ли это или взимается какой-то процент от суммы, за какое количество времени необходимо предупредить банк о досрочном прекращение договора и др.

Ежедневно общаясь с клиентами, менеджер по жилищному кредитованию LHV Ксения Короткова, подчеркивает, что очень важно обсудить с работником банка все детали, задать все возникшие вопросы как во время подачи ходатайства, так и в процессе подписания договора и, разумеется, внимательно самому прочитать договор.