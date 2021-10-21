Цены на частные дома и дачи растут быстрее, чем на квартиры
Исполнительный директор Kinnisvara24.ee Катрин Арон, сказала, что, если сравнить сделки с недвижимостью, совершенные в третьем квартале этого года, с аналогичным периодом прошлого года, общий оборот эстонского рынка квартир увеличился на 24%. Вместе с тем по сравнению с предыдущим годом общий оборот сделок купли-продажи домов и дач увеличился на 67%.
Увеличение оборота связано ростом количества сделок и с увеличением средней цены сделки. “Если прошлым летом рынок недвижимости еще оправлялся от весеннего вызванного коронавирусом шока, в этом году сделки на рынке активно совершаются все время”, — пояснила Арон. Статистика сделок Земельного департамента показывает, что в третьем квартале 2021 года с квартирами было совершено 6658 сделок, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. С домами и дачами в третьем квартале совершили 7162 сделки купли-продажи, что почти на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, но цены домов и дач росли быстрее, чем цены квартир.
По словам Катрин Арон, значительно уменьшилась разница между указанной ценой продажи и реальной ценой сделки: “Обычно объявление о недвижимости размещают с несколько более высокой ценой, чем ожидаемая цена сделки, чтобы у покупателя было место для торговли. Однако в этом году появилась новая тенденция — из-за высокого спроса скидки не делают или объект даже продается немного дороже первоначальной указанной в объявлении цены. Покупатели начали делать ставки и готовы заплатить более высокую цену, чтобы заключить сделку”.
Например, этим летом средняя цена предложения квадратного метра дачи составляла 870 евро, а средняя цена сделки — 869 евро. Разница между ценой предложения и ценой сделки с домами была немного больше: цена предложения в объявлениях о продаже составляла в среднем 674 евро за квадратный метр, а цена сделки — 658 евро за квадратный метр.
В последние годы большинство сделок купли-продажи совершают в Харьюмаа. Однако заметнее всего число сделок с домами и дачами увеличилось в Ляэнемаа, где за первые девять месяцев этого года было совершено на 56% больше сделок, чем в прошлом году. Количество сделок с домами и дачами в Пярнумаа увеличилось на 40%. Количество таких сделок уменьшилось только в Ярвамаа и Вырумаа, во всех остальных уездах сделок стало больше.
Катрин Арон пояснила, почему в этом году частные дома и дачи вызывают у покупателей такой интерес: “На потребительское поведение по-прежнему сильно влияет пандемия. С одной стороны, у людей больше сбережений, чтобы инвестировать в недвижимость, поскольку за последние полтора года они меньше тратили на путешествия и развлечения. С другой стороны, люди проводят дома больше времени, чем раньше, и это привело к спросу на жилье большего размера. Многие хотят переехать за город — сделать это позволяет растущая доля дистанционной работы. Люди хотят купить дом, где можно было бы оборудовать комнату под офис или рабочий уголок, а также иметь собственный сад”.