Цены на частные дома и дачи растут быстрее, чем на квартиры

Исполнительный директор Kinnisvara24.ee Катрин Арон, сказала, что, если сравнить сделки с недвижимостью, совершенные в третьем квартале этого года, с аналогичным периодом прошлого года, общий оборот эстонского рынка квартир увеличился на 24%. Вместе с тем по сравнению с предыдущим годом общий оборот сделок купли-продажи домов и дач увеличился на 67%.

Увеличение оборота связано ростом количества сделок и с увеличением средней цены сделки. “Если прошлым летом рынок недвижимости еще оправлялся от весеннего вызванного коронавирусом шока, в этом году сделки на рынке активно совершаются все время”, — пояснила Арон. Статистика сделок Земельного департамента показывает, что в третьем квартале 2021 года с квартирами было совершено 6658 сделок, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. С домами и дачами в третьем квартале совершили 7162 сделки купли-продажи, что почти на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, но цены домов и дач росли быстрее, чем цены квартир.

По словам Катрин Арон, значительно уменьшилась разница между указанной ценой продажи и реальной ценой сделки: “Обычно объявление о недвижимости размещают с несколько более высокой ценой, чем ожидаемая цена сделки, чтобы у покупателя было место для торговли. Однако в этом году появилась новая тенденция — из-за высокого спроса скидки не делают или объект даже продается немного дороже первоначальной указанной в объявлении цены. Покупатели начали делать ставки и готовы заплатить более высокую цену, чтобы заключить сделку”.

Например, этим летом средняя цена предложения квадратного метра дачи составляла 870 евро, а средняя цена сделки — 869 евро. Разница между ценой предложения и ценой сделки с домами была немного больше: цена предложения в объявлениях о продаже составляла в среднем 674 евро за квадратный метр, а цена сделки — 658 евро за квадратный метр.