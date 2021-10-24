Эйфория в экономике: чувство уверенности потребителей взлетело вверх со скоростью ракеты, как и цены на жилье

”Какой бы ни была общая настроенность, на сегодняшний день мы имеем подтверждение, что параллельно с приобретением бытовых товаров на рынок недвижимости попадали лишь незначительные крохи от пенсионных денег. Хотелось бы напомнить — изначально около 40% забравших пенсионные накопления людей прогнозировали, что они направят деньги в сектор недвижимости. Однако в реальности этот процент остался на уровне однозначной цифры, и на рынок он не оказал никакого влияния”, — прокомментировал Сооман.

”Да счастье и не прячется в недвижимости! Парадокс состоит, скорее, в том, что положительный, однако не соответствовавший действительности прогноз на протяжении полугодия вполне серьезно подогревал рынок. В свете чрезмерно оптимистичных ожиданий цены на жилплощадь взлетели столь стремительно, и вследствие ожидаемого повышения цен количество предложений о продаже настолько сократилось, что несчастье не заставило долго ждать — многие люди больше не могут позволить себе приобретение жилья независимо от того, что реального наплыва денег так и не произошло”, — пояснил он.