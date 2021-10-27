Недвижимость в Харьюмаа: новые "горячие" районы

По словам, исполнительного директора Kinnisvara24.ee Катрин Арон, поднявшиеся до рекордного уровня цены на недвижимость в Таллинне для многих остаются недоступными, и это привело к повышению интереса к новым расположенным дальше от города районам: “Нет ничего нового в том, что работающие в Таллинне люди ищут более выгодное жилье в близлежащих волостях. Однако до сих популярные районы оставались в радиусе 20 километров от Таллинна, а теперь они находятся уже в радиусе примерно 40 километров”.

Арон отметила, что помимо популярных волостей Раэ, Виймси, Харку, Сауэ и Саку, в настоящее время наблюдается повышенный покупательский интерес к объектам в Козе и Куусалу: “Эти районы “приблизились” к Таллинну благодаря скоростным четырехполосным шоссе. Дорога домой в Козе или Куусалу не займет намного больше времени, чем, например, поездка в Виймси или Сауэ. Однако разница в цене недвижимости по сравнению с Таллинном или волостями Раэ и Виймси заметна”.

По словам Арон, цена очень важна для молодых семей: “Люди ищут просторное жилье и безопасную среду для детей и готовы ради этого отправляться в более длительные поездки на работу. Увеличение доли удаленной работы позволяет ездить в Таллинн всего несколько раз в неделю, и это еще один аргумент, склоняющий к выбору жилья вдали от города”.

В Таллинне в последние годы стремительно растет интерес к недвижимости в Копли. “Изменение интереса покупателей идет рука об руку с развитием инфраструктуры района. Говорят, что Копли — новое Каламая, хотя для полной застройки и облагораживания района потребуется еще не менее 5–10 лет. Цена квадратного метра квартир в Копли в среднем на 33% ниже, чем в Каламая. При такой разнице уже можно найти квартиру с дополнительной комнатой”, — сказала Арон.