Покраска стен: 10 ошибок, о которых вы должны знать

Краска бывает слишком густой консистенции либо становится такой в процессе работ. Тогда ее необходимо разбавить — это интуитивно понятное действие. А вот чем разбавлять — это уже вопрос, который может испортить и материал, и всю работу. Например, если водно-дисперсионную краску разбавить уайт-спиритом, он вызовет слипание полимеров.

Что делать: выбирайте соответствующую грунтовку для стен. Наносите ее кистью вертикально небольшими полосами, а затем горизонтально — перпендикулярно первому слою. После высыхания основы можно покрыть поверхность первым слоем краски.

Не используете грунтовку перед покраской стен? Не удивляйтесь, если в результате получите неравномерно окрашенную стену или перерасход краски. Дело в том, что грунтовка обеспечивает более низкую гигроскопичность поверхности, что позволяет экономить средство для окрашивания. А также основа придает “сцепление” поверхности с краской, что улучшает прокрашивание стен.

Что делать: чтобы избежать двойной работы и неприятных сюрпризов, подготовьте стену заранее. Возьмите наждачную бумагу или специальный штукатурный инструмент для шлифования и пройдитесь по неровностям и дефектам. После — смахните пыль щеткой или веником. Пятна можно удалить, протерев стену влажной тряпочкой с мылом.

Мелкие дефекты, пыль, песчинки, ворсинки от кисти при предыдущем окрашивании могут оказаться под краской и негативно повлиять на результат. Под слоем краски будут видны все недочеты — останется либо смириться, либо очистить стену и покрасить заново. А возможные жирные пятна проступят, сколькими бы слоями вы ни покрывали поверхность. Особенно заметны дефекты будут, если вы используете глянцевую краску.

Если вы думаете, что покраска занимает максимум полчаса, и стены становятся как новые, нам придется вас разочаровать. Окрашивание поверхности — работа, не лишенная нюансов: процесс может затянуться из-за неправильно выбранной краски, валика или не вовремя нанесенного слоя. А еще значение имеет время дня, в которое вы берете в руки инструмент. Тренировки, конечно, — лучший способ достичь успеха, но мы рекомендуем избегать чужих ошибок и рассказываем, как.

Что делать: для первого слоя краски лучше выбрать валик с длинным ворсом — 1–1,5 см. Он наберет больше краски, что позволит быстрее и легче получить равномерное окрашивание. Для повторной покраски больше подойдет валик с коротким ворсом — 6–7 мм: он поможет использовать краску экономичнее и точно не оставит подтеков. Делайте ставку на кисть с натуральной щетиной — она не будет оставлять ворсинки на поверхности.

Использование подходящей кисти или валика не менее важно, чем выбор краски. И дело здесь не в вопросе вкуса. Для того чтобы равномерно прокрасить стену, вам необходимо приобрести пару валиков и кисть. Первыми вы будете “закатывать” поверхность, а щеткой — окрашивать углы и труднодоступные места.

Что делать: добавляйте красящий концентрат в краску понемногу, тщательно перемешивая содержимое. Для начала перелейте в небольшую емкость малое количество краски и добавьте пару капель колера — посмотрите, какой цвет получится. Добейтесь нужного тона, а потом сделайте то же самое в большей банке, если результат вам понравился. Чтобы убедиться в совместимости цвета с общим декором комнаты, попробуйте сделать выкрас — нанести краску в малозаметном углу и дождаться высыхания. Если итог вас устроит — за дело.

Выбор цвета — довольно сложный процесс, особенно если оттенок приходится сочетать с другим тоном или рисунком. Горе-шедевр придется перекрашивать, и так процесс можно повторять до бесконечности. То же самое касается оттенка, который приходится “добывать” своими руками с помощью колера.

Что делать: прочитайте на банке с краской состав и подберите соответственно ему средство, которым будете разбавлять продукт. Не вливайте слишком много воды или растворителя — лучше добавлять понемногу, тщательно перемешивая краску.

Если покрасить таким составом стену, результат будет некачественным — разочарование неизбежно: краска ляжет неравномерно, может быть, даже комками. Если же, напротив, масляную краску разводить водой — она просто не смешается с основной массой.

Ошибка №6: нанесение краски “в разные стороны”



Если вы наносите краску вертикально, далее — горизонтально, а затем и вовсе как придется в надежде, что при высыхании стена будет иметь приличный вид, — вы совершаете серьезную ошибку. Все мазки могут проявиться, особенно если вы орудуете кисточкой.

Что делать: выберите один вариант покраски — вертикальный либо горизонтальный — краска ляжет равномерно, и окрашивание не будет выглядеть нелепым из-за хаотичных мазков. При покраске в несколько слоев можно чередовать методы, к примеру, первый слой покрасить вертикально, второй — горизонтально.

Ошибка №7: нанесение краски в один слой



При нанесении краски в один слой окрашивание может оказаться неравномерным, а если вы хотите изменить цвет поверхности кардинальным образом — быстро закончить работу точно не получится. Даже если вы меняете светлый оттенок на более темный, первый цвет будет проступать.

Что делать: для получения интенсивного оттенка наносите два, а лучше три слоя. Первый позволит распределить краску по поверхности; второй и третий — лучше растушевать ее, выровнять цвет и заполнить мелкие неровности.

Ошибка №8: окрашивание по непросохшей краске



Конечно, хочется закончить покраску быстрее и наслаждаться результатом. Потому часто мы не задумываемся о последствиях окрашивания по “сырой” стене. В результате непросохший слой начинает отрываться, налипать на кисть или валик. Масляная краска, в свою очередь, может пойти пузырьками — всю работу придется начинать заново. Правда, дождавшись, когда краска высохнет, и отшлифовав места с дефектами.

Что делать: наберитесь терпения. Пока краска сохнет, займитесь любым другим делом. Обратите внимание на инструкцию на банке, где указывается, сколько времени краске требуется для полного высыхания. Если это эмульсия на водной основе, пройдет немного времени — и вы снова сможете взяться за работу.

Ошибка №9: нехватка краски