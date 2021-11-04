Центробанк готов ввести ограничительные меры для охлаждения рынка недвижимости

“Совет Европейского центробанка четко заявил, что нельзя поднимать процентные ставки прежде, чем будет очевидно, что рост цен по Европе в целом достиг 2% и он таким и останется. Сейчас рост цен, как и в Эстонии, так и в Еврозоне гораздо быстрее — он уже превысил 2%. Вопрос в том, имеем ли мы дело с постоянным ростом цен”, — подчеркнул президент Банка Эстонии Мадис Мюллер.

В ходе кризиса и пандемии у банков практически не возникло проблем с возвратом жилищных кредитов, однако центробанк беспокоит то, что закредитованность жителей Эстонии растет и цены на недвижимость необъективны.

“Быстрый рост цен на недвижимость, в основном, был естественным и обоснованным. Но если мы возьмем за основу доходы населения и изменения процентной ставки, то, по нашей оценке, рост цен на недвижимость был все же переоценен. В течение всего кризиса пандемии стоимость недвижимости была необоснованно переоценена примерно на 10%”, — заявил глава отдела финансовой стабильности Банка Эстонии Яак Тырс.

В центробанке восстановили требование иметь финансовый буфер, а также в центробанке надеются, что KredEx не будет раздавать кредитные гарантии налево и направо: “Этот вопрос уже в разработке. В Министерстве экономики и в KredEx согласны, что получателей кредитов следует отбирать тщательней. Это может помочь рынку не перегреться”, — объяснил Мюллер.