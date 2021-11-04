Как снизить риски при покупке недвижимости? Рассказывает эксперт

Финансируя покупку недвижимости с помощью кредита, будет полезно еще до подачи ходатайства самому оценить свою платежеспособность. Конечно, это потом сделает и банк, но во избежание недопонимания лучше еще до подачи ходатайства подумать о том, каков мой ежемесячный доход, насколько большие мои ежемесячные расходы, насколько большие расходы на моих иждивенцев в месяц, есть ли у меня другие кредитные обязательства и др.

Во-первых, стоит помнить, что покупка недвижимости — это не сделка, которую человек совершает ежедневно. Следует основательно взвесить свои возможности и реальные потребности. Для покупки собственного жилья нет неподходящего периода, но есть возможность совершить слишком поспешную покупку и заплатить слишком высокую цену за недвижимость , которая на самом деле не является полностью подходящей.

Но, по мнению экспертов, если речь идет о сделках с недвижимостью, не стоит поддаваться эмоциям. Ведь, как правило, речь идет о крупных суммах, а для большинства и об очень важных финансовых решениях. Ксения Короткова, основываясь на опыте банка LHV, отвечает на вопрос о том, как же разумно себя вести, когда на рынке наблюдаются признаки бума.

Ситуация с распространением коронавируса значительно увеличила время, которое люди проводят дома. И это совершенно естественно, что при ответственном отношении и соблюдении всех принятых мер люди, условия жилья которых не предполагает учебы и работы всех членов семьи дома, стали задумываться о расширении жилищных условий. С другой стороны, нестабильная ситуация в экономике и страх инфляции заставляют людей инвестировать, и одним из самых понятных способов это сделать по-прежнему остается покупка недвижимости. К этому можно добавить также возросшую конкуренцию между финансовыми компаниями и банками, а также информацию о том, что новые проекты на рынке недвижимости не будут появляться так же быстро, как раньше. Вместе с тем такой ажиотаж на рынке недвижимости, когда кажется, как будто вокруг все совершают покупки, подогревает в людях страх остаться без чего-либо и заставляет их задумываться о приобретении недвижимости.

Банки должны соблюдать принципы ответственного кредитования, а также регуляции, которые устанавливают довольно четкие условия для жилищных кредитов. Как правило, ежемесячно на оплату кредита может максимально уходить половина дохода, который рассчитывается с учетом наличия иждивенцев. Не стоит расстраиваться, если при рассмотрении ходатайства о жилищном кредите банк желает получить дополнительный залог, увеличить долю самофинансирования или предлагает взвесить возможность взять кредит с кем-то. Если о жилищном кредите ходатайствует пара, то, как правило, банк предлагает также заметно лучшие условия, поскольку на двоих доход получается больше, а риски меньше. Ни в чьих интересах ситуация, когда взятый кредит превысит возможности клиентов, вследствие чего могут возникнуть трудности с его погашением. Для банка оценка рисков особенно важна, ведь выдаваемые деньги берутся за счет другой половины клиентов, которые хранят в банке свои сбережения и которые должны быть уверены, что их деньги находятся в надежно месте и используются при кредитовании ответственно.

При выборе недвижимости стоит учитывать, что в случае выбора более дорогого варианта риски банка будут также выше, так же, как и размер первого взноса. На данный момент, когда цены на квартиры скорее находятся на высоком уровне, а предложений недвижимости не так много, не стоит сразу хвататься за первый появившийся вариант. Стоит набраться терпения и заняться все-таки поиском той недвижимости, которая вам действительно подойдет. Если такого варианта сегодня нет на порталах недвижимости, то он может появиться завтра.

Если же вы планируете приобрести недвижимость с целью инвестирования, т.е. покупаемый дом или квартира не рассматривается как собственное жилье, а предназначен, например, для сдачи в аренду, то также стоит взвесить, насколько рентабельно такое решение на данный момент. Цены на аренду жилья за последние пять лет не выросли, и покупка более дорогого жилья может означать относительно низкий доход от аренды.

Поэтому, подытоживает менеджер по жилищному кредитованию LHV Ксения Короткова, сегодня при покупке недвижимости выигрывает тот, кто провел основательную предварительную работу и понимает, что рынок сейчас находится в более напряженном состоянии, чем обычно, цены могут скакать и риски являются высокими. Также важно осознавать свои возможности и понимать, какая квартира или дом подходит для покупки именно вам.