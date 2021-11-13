Таллинн хочет привлечь частных инвесторов к реконструкции Горхолла

По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта , в бюджетной стратегии города, конечно, предусмотрено 130 млн евро на реконструкцию Горхолла, однако проведенные весной исследования рынка показали наличие потенциальных партнеров из частного сектора, которые заинтересованы в ремонте Горхолла и развитии прилегающих к нему участков.

Кылварт отмечает, что приоритетом городского руководства является создание международного центра конференций, большой зал которого можно было бы использовать и как концертный зал. В то же время любой проект развития Горхолла должен исходить из общей концепции, согласно которой Таллинн является открытым для моря городом.