Недвижимость
13.11.2021, 16:30

Таллинн хочет привлечь частных инвесторов к реконструкции Горхолла

 
Linnahall
Linnahall
Foto: Andres Putting
Весной следующего года Таллинн намерен объявить тендер на реконструкцию Горхолла при поддержке государственного и частного секторов. Вероятно, что в тендер будут входить и окружающие Горхолл свободные участки, пишет Äripäev.

По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, в бюджетной стратегии города, конечно, предусмотрено 130 млн евро на реконструкцию Горхолла, однако проведенные весной исследования рынка показали наличие потенциальных партнеров из частного сектора, которые заинтересованы в ремонте Горхолла и развитии прилегающих к нему участков.

Кылварт отмечает, что приоритетом городского руководства является создание международного центра конференций, большой зал которого можно было бы использовать и как концертный зал. В то же время любой проект развития Горхолла должен исходить из общей концепции, согласно которой Таллинн является открытым для моря городом.

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