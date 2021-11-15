Хотите купить дом в сельской местности? В Эстонии упрощаются условия выдачи кредита

В сотрудничестве с банками Фонд развития сельской жизни (Maaelu Arendamise Sihtasutus/MES) начинает предлагать совместный кредит на приобретение домов в населенных пунктах, где проживают до 1000 человек, находящихся в Пылва-Выру и Валгамаа — кредит можно взять на покупку, строительство или реновацию жилья.

По словам министра сельской жизни Урмаса Круузе, это значительный шаг к устранению препятствий на пути к покупке дома в сельской местности: “Основная проблема до сих пор заключалась в низкой рыночной стоимости недвижимости вдали от центров и, как следствие, дополнительных требованиях к залоговому обеспечению для получения кредита. Наш фонд поможет устранить рыночные препятствия”.

Для реализации пилотного проекта MES выделит из собственного капитала 5 млн евро, и максимальная сумма кредита, предлагаемого фондом в сотрудничестве с кредитными и финансовыми учреждениями, составляет 100 000 евро. “Если доля выдаваемого банком кредита достигает 50%, то максимальная сумма совместного кредита будет 200 000 евро”, — пояснил член правления MES Лехо Верк.