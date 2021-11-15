Промышленная зона Вольта со 120-летней историей превратится в новый популярный квартал в Пыхья-Таллинне. Что и когда там появится?

Факты о квартале Вольта:



- детальная планировка охватывает площадь 11,25 га

- объем застройки составляет 142 000 м²

- жилая площадь насчитывает 90 000 м² и коммерческая площадь 52 000 м²

Объемы проекта Endover:



- в общей сложности 29 зданий, в том числе 2 уже построенных

- 755 квартир

- более 1360 парковочных мест, плюс парковка для велосипедов

- детский сад и парковая зона площадью 15000 м2

- срок сдачи проекта — 2025 г

- в 2025 году в квартале будут жить и работать почти 3000 человек.

“В ближайшие годы самые крупные проекты в Таллинне будут строиться именно в районе Пыхья-Таллинн, а квартал Вольта станет центром притяжения на побережье Каламая. Если учитывать объемы проектов, которые будут реализованы здесь в течение ближайших 10 лет, интерес представителей технологического сектора к жизни и работе в этом районе, а также его хорошее и удобное с точки зрения логистики местоположение, то Пыхья-Таллинн имеет потенциал стать своего рода Силиконовой долиной в регионе Балтийского моря, — сказал член правления Endover Роберт Лауд. — Модернизация инфраструктуры и транспортных решений также очень важна. Endover решительно выступает за открытие железнодорожного маршрута Юлемисте-центр-Пыхья-Таллинн”.

“Жизнь в квартале Вольта снова будет процветать, как это было 100 лет назад во время первой Эстонской Республики. История квартала началась в 1899 году, на расположенных здесь заводах производили преимущественно электродвигатели. Благодаря фабрике Volta Таллинн получил первые уличные фонари. При этом самый известный предмет, который был выпущен на этой территории — это, конечно, легендарная вафельница Volta”, — сказал Лауд. По его словам, они планируют восстановить в этом районе прежний ритм жизни, но в современных условиях.