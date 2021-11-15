Промышленная зона Вольта со 120-летней историей превратится в новый популярный квартал в Пыхья-Таллинне. Что и когда там появится?(2)
Факты о квартале Вольта:
- детальная планировка охватывает площадь 11,25 га
- объем застройки составляет 142 000 м²
- жилая площадь насчитывает 90 000 м² и коммерческая площадь 52 000 м²
Объемы проекта Endover:
- в общей сложности 29 зданий, в том числе 2 уже построенных
- 755 квартир
- более 1360 парковочных мест, плюс парковка для велосипедов
- детский сад и парковая зона площадью 15000 м2
- срок сдачи проекта — 2025 г
- в 2025 году в квартале будут жить и работать почти 3000 человек.
“В ближайшие годы самые крупные проекты в Таллинне будут строиться именно в районе Пыхья-Таллинн, а квартал Вольта станет центром притяжения на побережье Каламая. Если учитывать объемы проектов, которые будут реализованы здесь в течение ближайших 10 лет, интерес представителей технологического сектора к жизни и работе в этом районе, а также его хорошее и удобное с точки зрения логистики местоположение, то Пыхья-Таллинн имеет потенциал стать своего рода Силиконовой долиной в регионе Балтийского моря, — сказал член правления Endover Роберт Лауд. — Модернизация инфраструктуры и транспортных решений также очень важна. Endover решительно выступает за открытие железнодорожного маршрута Юлемисте-центр-Пыхья-Таллинн”.
“Жизнь в квартале Вольта снова будет процветать, как это было 100 лет назад во время первой Эстонской Республики. История квартала началась в 1899 году, на расположенных здесь заводах производили преимущественно электродвигатели. Благодаря фабрике Volta Таллинн получил первые уличные фонари. При этом самый известный предмет, который был выпущен на этой территории — это, конечно, легендарная вафельница Volta”, — сказал Лауд. По его словам, они планируют восстановить в этом районе прежний ритм жизни, но в современных условиях.
“Мы создаем в квартале Вольта собственную микро-инфраструктуру, благодаря чему люди смогут найти все необходимое для повседневной жизни в пяти минутах от дома. В былые времена люди днем работали на фабрике, а вечером проводили время в заводском клубе, поэтому и сейчас на территории будут не только жилые и коммерческие площади, но и возможности для отдыха, парковые зоны и детский сад”, — сказал Роберт Лауд. В квартале откроют собственный супермаркет и пекарню, дизайнерские магазины и зоомагазин, спортивный клуб и центр семейных врачей. При разработке Endover следует актуальной по всему миру концепции “15-минутного города” и повышает качество городской жизни, обеспечивая более комфортную, разнообразную и инклюзивную среду для работы и проживания.
Кварталы WoHo, то есть интегрированные жилые и деловые кварталы, — это набирающий обороты тренд, который пришел в Эстонию из других стран. COVID-19 и вызванная коронакризисом необходимость изменения текущих форматов жизни и работы оказали большое влияние на развитие домашнего офиса и динамичных условий труда. “Коммерческие помещения вновь все чаще рассматривают как инвестиции, поэтому мы планируем построить в квартале Вольта ряд современных офисов, торговых площадей и помещений для оказания услуг”, — отметил Лауд.
Устойчивое развитие и озеленение
“Самый экономичный и устойчивый путь развития — это восстановление старого, а не создание нового с нуля. При разработке проекта Volta мы несем большую ответственность за достойное сочетание исторической и современной архитектуры, а также симбиоз зданий и парков. Здания, которые будут построены в этом квартале, будут иметь класс энергопотребления A, а на крышах установят солнечные батареи. Кроме того, в квартале будет возможность зарядки электромобилей, а также запланирован пункт выдачи автомобилей каршеринга”, — сказал Роберт Лауд.
“Популярность Каламая привела к появлению в этом районе большого количества транспортных средств, но в будущем в нашем квартале они будут сосредоточены в одном конкретном месте — мы разместим их вне зоны видимости, то есть на подземной парковке примерно на 1400 мест”, — сказал Лауд. По его словам, уникальности району придадут продуманные зеленые зоны для отдыха. В квартале высадят много деревьев, построят дорожки и велопарковки, детские площадки, дорожки для скейтборда, зоны для пикника и отдыха.
Квартал Вольта находится в пешей доступности от Старого города, а кроме того, он тесно связан с парком Каламая, районом гавани Ноблесснер и набережной, ведущей к центру города.
На сегодняшний день развитие квартала достигло третьего и самого масштабного этапа. Строительные работы уже начались, и в 2022 году будут завершены 6 новых многоквартирных домов, а также будет реконструировано уникальное здание с фасадом из известняка 1912 года, в котором расположатся лофты Volta Galerii Loftid с потолками высотой до 6 метров и приватными газонами.
На следующих этапах развития квартала будут построены еще около 400 квартир, а главное здание Volta, возведенное в 1900 году, преобразуют в эксклюзивные жилые помещения. На более позднем этапе будут построены детский сад и парковые зоны, а также центр Volta Lifestyle, где наряду с историческими зданиями из известняка появятся дома высотой до 14 этажей с квартирами и коммерческими помещениями.
Ранее компания Endover завершила строительство двух многоквартирных домов в стиле лофт в квартале Вольта. Первое из них, бывшее клубное здание фабрики Volta, было построено в 2017 году и называется 47B Lofts. Второй проект, Volta Lofts, был завершен в 2019 году.
Согласно планам застройщика, в квартале Вольта в 2025 году будут жить и работать около 3000 человек, а также откроется ряд предприятий. Он станет важной частью района Пыхья-Таллинн, который будет объединять жилую и деловую среду, развлечения и культуру, историческую и современную составляющую. По замыслу застройщика, в будущем район Пыхья-Таллинн мог бы обслуживать поезд.
Квартал Вольта расположен в самом популярном с точки зрения недвижимости районе Таллинна, на берегу моря в Каламая, где цены на недвижимость в последние годы бьют рекорды и нет никаких признаков для замедления роста. Цена квадратного метра квартир на данном этапе развития составляет 3000-7900 евро.
Команда топ-менеджеров с многолетним опытом способствует развитию квартала. За архитектуру зданий на данном этапе отвечают представители известных архитектурных бюро KOKO, Apex и ARS. Архитектор интерьеров Ает Пил занимается улучшением планировки помещений, а Endover, один из ведущих застройщиков Эстонии, ответственен за благоустройство всего квартала. LHV Pank, Coop Pank и Bigbank участвуют в финансировании текущих этапов квартала.
Квартал ограничен улицей Тёэстузе, строящимся продолжением улицы Каларанна и кварталом Крулль. Кроме того, в квартале появятся две новые улицы — Уус-Вольта и Моотори. “Новое функциональное значение этого места отвечает названию квартала, который носит имя гениального и энергичного итальянского физика Алессандро Вольта, изобретшего электрическую батарею и открывшего метан”, — отметил Роберт Лауд.
Endover (https://endover.ee) — ведущий застройщик Эстонии с 25-летним опытом работы, создающий выдающуюся архитектуру и возводящий инновационные жилые и коммерческие здания. В портфеле компании 70 домов, 2 840 квартир общей площадью 368 000 м2.