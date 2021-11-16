Памятка покупателю жилья: на что распространяется гарантия застройщика и зачем оформлять страховку?

Дабы убедиться в качестве строительства и отделки, Кокк рекомендовал в случае с жильём следить, чтобы плинтусы были надёжно прикреплены. Во время отопительного периода некачественно укреплённые плинтусы, высыхая, отходят. Стоит проверять также то, чтобы плитка на полу и стенах была целой, а промежутки были качественно заделаны швами, а также и то, чтобы розетки и переключатели работали как должно. “В ванной следует проверять, чтобы окружающий раковину и ванну силикон был проложен качественно, и надо также смотреть, чтобы все двери и окна открывались и закрывались без проблем, а прокладки окон были установлены правильно. В случае со всеми техническими системами очень важно проводить регулярное обслуживание и устранять все недостатки, это очень важно для избегания проблем с гарантией”, — подчеркнул Кокк.

По словам Кокка, при покупке недвижимости следует узнать и спросить у продавца, какой гарантийный срок у наружной и внутренней отделки и какой — у оборудования в квартире. “Закон даёт покупателю ощущение безопасности в виде двухлетней гарантии, что обязывает строительное предприятие устранять строительные дефекты за свой счёт в течение оговорённого времени”, — подтвердил Кокк и добавил, что Kaamos уверено в своём качестве и даёт на новое жильё вместо обычной двухгодовой гарантии трёхлетнюю гарантию.

По словам директора по продажам проектов развития недвижимости Kaamos Kinnisvara Кристо Кокка, гарантия со стороны девелопера обеспечивает, что при строительстве квартиры или частного дома использовались качественные материалы. “Во время момента покупки может быть сложнее различать менее качественные строительные материалы и оборудование, например, сантехнику, окна и двери, переключатели и керамическую плитку, но в целом некоторые проблемы в качестве строительства и использовании материалов проявляются уже в ходе некоторого периода использования нового жилья”, — рассказал Кокк.

Многие риски, которые угрожают жилью и размещённому в нём имуществу, в действительности достаточно просто снизить. Если на возможные дефекты строительства распространяется гарантия застройщика или девелопера, то в случае с другими неожиданными происшествиями надо покупать страховку на жильё.

По словам директора по продажам, безусловно, важно, чтобы новый владелец оформил незамедлительно страховку на новое жильё, вне зависимости от того, куплено жильё за свои средства или по банковскому кредиту. Всегда могут быть ситуации, когда уже в ходе переезда или установки мебели что-то неожиданно поломается, и в таком случае будет большая польза от страховки.

Оценщик ущерба по страховке Ergo Туули Калберг подтвердила, что в квартирах новых домов люди сталкиваются с повреждениями, которые подлежат компенсации в рамках имеющейся строительной гарантии на здание. Например, щели в стенах, паркете, изменения цвета потолка или стены, а также проникновение осадочной воды или протечки воды. “Причиной может быть совсем простой процесс в связи с новым домом — проседание, высыхание и т. п., а также ошибки при строительстве, которые случаются у строительного предприятия”, — объяснила Калберг. В то же время она добавила, что гарантийные случаи бывают не слишком часто и больше происшествий обусловлены другими причинами.

По словам Калберг, самым распространённым примером является авария в связи с водопроводом, которая может случиться и в новом, и в старом многоквартирном доме. Трубы разрушаются, стиральные машины дают протечку, люди забывают закрывать краны. “В многоквартирном доме протечка в одной квартире нередко приводит к повреждениям в находящихся ниже и даже боковых квартирах соседей”, — рассказала оценщик ущерба.

И в случае с квартирой, и в случае с частным домом следует, по словам Калберг, учитывать возможность, что ущерб может возникнуть у имущества соседей, а в случае с многоквартирным домом — также и у здания квартирного товарищества. Будь причиной протекающая стиральная машина, сломанный кран, поднятый ветром в воздух батут для прыжков, вылетевший из-под газонокосилки в окно соседу камень или даже дети, врезавшиеся на велосипеде случайно в автомобиль соседа. “Правильно выбранная защита страхования ответственности помогает покрыть такие ущербы”, — добавила она.