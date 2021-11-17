Гараж для вертолета, спа и кинозал: дочь эстонского бизнесмена показала новый особняк своих родителей

На видео видны расположенный в Суурупи дом и относящийся к нему гараж для вертолета в полном величии. В коротких клипах 22-летняя Катарина также показывает спа и только что построенный кинозал.

Однако Катарина из-за несколько хвастливого видео также получила много злобных комментариев. “Этот дом — это next level. Логично, что я немного рисуюсь. Мои родители вложили свой пот и слезы в этот проект. Никто не заслуживает этого больше, чем они”, — объяснила девушка задумку этого TikTok. По ее мнению, это не значит рядиться в чужие перья.

В комментариях Катарина раскрывает, что дом обошелся ее родителям в семизначную сумму и он будет готов в начале 2022 года. Все же девушка уже начала самостоятельную жизнь и не собирается переезжать туда вместе с родителями.