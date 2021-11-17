Рынок арендного жилья в Таллинне восстановился. Но у хозяев и съемщиков новая проблема

Как отмечает аналитик бюро недвижимости Uusmaa Ристо Вяхи, рынок оживает вместе со спросом: “Иностранная рабочая сила стала возвращаться, это же касается и иностранных студентов. То есть рынок восстанавливается после того, что было потеряно в прошлом году”.

Цена аренды жилой недвижимости за год выросла на 11%, но перед арендодателями и квартиросъемщиками встает новая проблема — растущие коммунальные платежи за отопление и электричество: “Это повлияет на тот сегмент рынка, на те квартиры, в которых установлено электрическое отопление, и на квартиры, где отопление работает на газе. Если кто-то будет сдавать в аренду квартиру с электрическим отоплением, то он должен учитывать, что интерес к объекту может быть ниже. И если интерес все-таки есть, то, возможно, вам придется вести переговоры о стоимости аренды”.

В Таллинне все популярнее становятся доходные дома, целиком построенные для сдачи в аренду: например, новый квартал в Мустамяэ изначально ориентирован на квартиросъемщиков — интерес к новым квартирам у них высок, а цены здесь чуть выше среднего.

По словам коммерческого директора компании Lumi Capital Реэли Симсон, люди хотят обрести чувство уверенности и найти место, где можно надолго остановиться: “Ведь не у всех есть возможность приобрести жилье, особенно в нынешних условиях, когда за несколько лет цены на недвижимость настолько выросли”.