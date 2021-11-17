Недвижимость
17.11.2021, 12:15

Рынок арендного жилья в Таллинне восстановился. Но у хозяев и съемщиков новая проблема

 
Foto: Annika Haas
Столичный рынок арендной жилой недвижимости восстановился: цены по сравнению с прошлым годом выросли, но произошло это за счет того, что в первую волну пандемии цены на аренду резко упали — квартиры, сдаваемые туристам посуточно, перестали пользоваться таким спросом, и их собственники стали сдавать недвижимость на более долгий срок, увеличив предложение на рынке, сообщает RusERR со ссылкой на “Актуальную камеру”.

Как отмечает аналитик бюро недвижимости Uusmaa Ристо Вяхи, рынок оживает вместе со спросом: “Иностранная рабочая сила стала возвращаться, это же касается и иностранных студентов. То есть рынок восстанавливается после того, что было потеряно в прошлом году”.

Цена аренды жилой недвижимости за год выросла на 11%, но перед арендодателями и квартиросъемщиками встает новая проблема — растущие коммунальные платежи за отопление и электричество: “Это повлияет на тот сегмент рынка, на те квартиры, в которых установлено электрическое отопление, и на квартиры, где отопление работает на газе. Если кто-то будет сдавать в аренду квартиру с электрическим отоплением, то он должен учитывать, что интерес к объекту может быть ниже. И если интерес все-таки есть, то, возможно, вам придется вести переговоры о стоимости аренды”.

В Таллинне все популярнее становятся доходные дома, целиком построенные для сдачи в аренду: например, новый квартал в Мустамяэ изначально ориентирован на квартиросъемщиков — интерес к новым квартирам у них высок, а цены здесь чуть выше среднего.

По словам коммерческого директора компании Lumi Capital Реэли Симсон, люди хотят обрести чувство уверенности и найти место, где можно надолго остановиться: “Ведь не у всех есть возможность приобрести жилье, особенно в нынешних условиях, когда за несколько лет цены на недвижимость настолько выросли”.

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