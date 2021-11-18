ФОТО | На перекрестке крупнейших шоссе Таллинна появится роскошное "зеленое" здание
13-этажное здание выделяется благодаря инновационным зеленым технологиям, достигая класса энергоэффективности, значительно превышающего уровень А. Офисное здание отличается концепцией mixed-use — помимо бюро, здесь будет много рекреационных возможностей для работников, тренажерный зал, ресторан, зеленая терраса и апарт-отель. Разрешение на строительство здания получено.
По словам директора Scandium Kinnisvara Майдо Люйсте, представительное здание предназначено для компаний, желающих располагаться в сердце столицы в экологичном здании с интересной архитектурой: “Хорошее расположение в узловом пункте на перекрестке позволит высотному зданию Scandium Park стать ориентиром для прибывающих в Таллинн из Тарту, Санкт-Петербурга и Риги. Благодаря окружающей малоэтажной застройке и расположению высоко над уровнем моря из дома будут открываться великолепные виды как на Таллиннский залив и Старый город, так и на аэропорт и озеро Юлемисте”.
Scandium Park состоит из двух зданий — 13-этажного со светлыми стеклами и 5-этажного темного. Всего в здании будет 6200 м2 под аренду, 4411 м2 из которых займут офисы, а 1600 м2 — апарт-отель. Помимо офисов, на первых двух этажах здания будут находиться предназначенные для работников рекреационные возможности, зал для занятий йогой, тренажерный зал и расположенный на двух этажах ресторан. На шестом этаже здания будет создана просторная зеленая терраса. С шестого по девятый этажи будет занимать апарт-отель с 52 апартаментами под управлением опытного оператора Nestin Rent.
При проектировании здания сделан большой упор на разработку и усовершенствование различных зеленых технологий, не пренебрегли и благополучием и комфортом пользователей.
Калле Арон, директор по инновациям Scandium Kinnisvara: “Как большие любители экологии и основатели “Зеленого тигра”, мы приложили огромные усилия к тому, чтобы здание было как можно более экологичным. Помимо уже привычных для нас солнечных панелей на крыше высотного здания, мы установим солнечные панели и на фасаде в его нижней части. Производимую зеленую энергию мы будем усиливать с помощью воздушно-теплового насоса, вырабатывая до 170 МВт/ч в год! Это означает, что около 60% энергии охлаждения здание будет производить самостоятельно, совершенно без CO2. Недостающее охлаждение обеспечит трасса дистанционного охлаждения здания, которая в дальнейшем будет использовать для работы прохладу морской воды из Таллиннского залива”.
“Также мы в большом количестве оснастили здание безопасными для окружающей среды и энергосберегающими решениями. Например, кровельное покрытие IKO Carrara будет очищать городской воздух, нейтрализуя вредные парниковые газы. А в трубопроводы душевых в тренажерном зале мы встроим рекуператоры тепла Zypho, предварительно нагревающие холодную воду с помощью использованной горячей воды. На подземных парковочных этажах будут как зарядные станции для электромобилей, так и все удобства для любителей микромобильных решений — включая станцию по обслуживанию велосипедов и душевые”, — сказал Арон.
Проектировщиком здания Scandium Park является архитектурное бюро Pluss, за внутреннюю архитектуру отвечает компания KAOS Arhitektid. Разрешение на строительство здания получено, и строительная фирма будет выбрана в ближайшие месяцы в ходе тендера.