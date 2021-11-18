ФОТО | На перекрестке крупнейших шоссе Таллинна появится роскошное "зеленое" здание

13-этажное здание выделяется благодаря инновационным зеленым технологиям, достигая класса энергоэффективности, значительно превышающего уровень А. Офисное здание отличается концепцией mixed-use — помимо бюро, здесь будет много рекреационных возможностей для работников, тренажерный зал, ресторан, зеленая терраса и апарт-отель. Разрешение на строительство здания получено.

По словам директора Scandium Kinnisvara Майдо Люйсте, представительное здание предназначено для компаний, желающих располагаться в сердце столицы в экологичном здании с интересной архитектурой: “Хорошее расположение в узловом пункте на перекрестке позволит высотному зданию Scandium Park стать ориентиром для прибывающих в Таллинн из Тарту, Санкт-Петербурга и Риги. Благодаря окружающей малоэтажной застройке и расположению высоко над уровнем моря из дома будут открываться великолепные виды как на Таллиннский залив и Старый город, так и на аэропорт и озеро Юлемисте”.

Scandium Park состоит из двух зданий — 13-этажного со светлыми стеклами и 5-этажного темного. Всего в здании будет 6200 м2 под аренду, 4411 м2 из которых займут офисы, а 1600 м2 — апарт-отель. Помимо офисов, на первых двух этажах здания будут находиться предназначенные для работников рекреационные возможности, зал для занятий йогой, тренажерный зал и расположенный на двух этажах ресторан. На шестом этаже здания будет создана просторная зеленая терраса. С шестого по девятый этажи будет занимать апарт-отель с 52 апартаментами под управлением опытного оператора Nestin Rent.

При проектировании здания сделан большой упор на разработку и усовершенствование различных зеленых технологий, не пренебрегли и благополучием и комфортом пользователей.