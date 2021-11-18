Вице-мэр Андрей Новиков: Пыхья-Таллинн разрастется до размеров Ласнамяэ

“Если все запланированные проекты будут реализованы, то Пыхья-Таллинн увеличится до размеров Ласнамяэ и не сможет обходиться существующей дорожной сетью, — сказал вице-мэр Андрей Новиков. — Размещение рабочих мест, социальной инфраструктуры, здравоохранительных и образовательных учреждений рядом с домом сократит дорожное движение”.

Преимущество квартала Вольта в том, что он находится всего в нескольких минутах ходьбы от центра города, и в то же время рядом расположены автобусные и трамвайные маршруты. В том числе с Балтийского вокзала можно беспрепятственно уехать в Юлемисте, важный квартал для белых воротничков.

В то же время Андрей Новиков скептически отнесся к идее вывода электричек на полуостров Копли. “Люди со страхом реагируют на поезда, некоторые даже к трамвайному движению относятся настороженно, хотя новые трамваи движутся довольно тихо”, — пояснил вице-мэр Новиков.

Бывшие промышленные районы Таллинна будут преобразованы в новые жилые и деловые кварталы в связи с тем, что большая часть промышленности безвозвратно переместилась в Китай и Индию. “Квартал Вольта — это новый представляющий культурно-историческую ценность район рядом со Старым городом, куда вы сможете приехать, чтобы насладиться как исторической, так и современной архитектурой”, — добавил вице-мэр Андрей Новиков.

Историческая промышленная зона Вольта площадью более 11 гектаров в приморской части Каламая обретет новую жизнь, поскольку девелопер Endover превратит ее в современный и экологически чистый жилой и деловой квартал, объединяющий старую и новую архитектуру.

Юхан Кангиласки: квартал Вольта отличается меньшим количеством бетона и большей динамичностью

По словам архитектора и градостроителя Юхана Кангиласки, жилой и деловой квартал Вольта, являющийся крупнейшим на данный момент проектом Endover, станет важной частью т.н. Кремниевой долины, тянущейся по полуострову Копли.