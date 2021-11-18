Вице-мэр Андрей Новиков: Пыхья-Таллинн разрастется до размеров Ласнамяэ
“Если все запланированные проекты будут реализованы, то Пыхья-Таллинн увеличится до размеров Ласнамяэ и не сможет обходиться существующей дорожной сетью, — сказал вице-мэр Андрей Новиков. — Размещение рабочих мест, социальной инфраструктуры, здравоохранительных и образовательных учреждений рядом с домом сократит дорожное движение”.
Преимущество квартала Вольта в том, что он находится всего в нескольких минутах ходьбы от центра города, и в то же время рядом расположены автобусные и трамвайные маршруты. В том числе с Балтийского вокзала можно беспрепятственно уехать в Юлемисте, важный квартал для белых воротничков.
В то же время Андрей Новиков скептически отнесся к идее вывода электричек на полуостров Копли. “Люди со страхом реагируют на поезда, некоторые даже к трамвайному движению относятся настороженно, хотя новые трамваи движутся довольно тихо”, — пояснил вице-мэр Новиков.
Бывшие промышленные районы Таллинна будут преобразованы в новые жилые и деловые кварталы в связи с тем, что большая часть промышленности безвозвратно переместилась в Китай и Индию. “Квартал Вольта — это новый представляющий культурно-историческую ценность район рядом со Старым городом, куда вы сможете приехать, чтобы насладиться как исторической, так и современной архитектурой”, — добавил вице-мэр Андрей Новиков.
Историческая промышленная зона Вольта площадью более 11 гектаров в приморской части Каламая обретет новую жизнь, поскольку девелопер Endover превратит ее в современный и экологически чистый жилой и деловой квартал, объединяющий старую и новую архитектуру.
Юхан Кангиласки: квартал Вольта отличается меньшим количеством бетона и большей динамичностью
По словам архитектора и градостроителя Юхана Кангиласки, жилой и деловой квартал Вольта, являющийся крупнейшим на данный момент проектом Endover, станет важной частью т.н. Кремниевой долины, тянущейся по полуострову Копли.
“Меньше нового бетона, меньше парковок, зато больше динамичности, микромобильности и совместного использования автомобилей”, — описал Юхан Кангиласки самый инновационный проект недвижимости в Таллинне.
Компания Endover превращает бывшую промышленную зону Вольта в современный квартал, отвечающий концепции 15-минутного города, в котором дом, работа и необходимые услуги расположены в четверти часа ходьбы друг от друга. “Это обеспечивает высокое качество жизни, потому что все необходимое круглосуточно под рукой. При этом архитектурное решение затрагивает как прошлое, так и будущее, а проект предусматривает разнообразные занятия для людей всех возрастных групп — от детей до пожилых”, — сказал Юхан Кангиласки.
Развитие квартала нового типа обусловлено тем, что жителям районов, построенным в полях, не хватает мобильности, и они заполняют существующие дороги и улицы своими транспортными средствами. “В новые, хаотично урбанизированные городские районы общественный транспорт не ходит, а автомобиль не обеспечивает людям желаемый комфорт”, — сказал Юхан Кангиласки.
В прошлом Пыхья-Таллинн развивался в первую очередь благодаря промышленности и инновационным технологиям, и теперь есть возможность повторить эту историю успеха.
“Когда-то на полуостров Копли пришли с настоящими инновациями того времени, и вот Пыхья-Таллинн вновь становится центром развития, который можно сравнить с Кремниевой долиной”, — добавил Юхан Кангиласки.
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На мероприятии, посвященном презентации квартала Вольта, с докладами выступили член правления Endover Роберт Лауд, заместитель мэра Таллинна Андрей Новиков, архитектор KOKO Architects Андрус Кыресаар, и архитектор и градостроитель Юхан Кангиласки.
Endover (https://endover.ee) — ведущий застройщик Эстонии с 25-летним опытом работы, создающий выдающуюся архитектуру и возводящий инновационные жилые и коммерческие здания. В портфеле компании 70 домов, 2 840 квартир общей площадью 368 000 м2.