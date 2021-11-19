ФОТО | До моря рукой подать! У Штромки построят жилой район за 26 млн евро

Глава Arco Vara Мико Нийнемяэ сказал, что застройка Rannakalda — это новый этап в квартале Kodulahe, который Arco Vara построит в районе Мериметса недалеко от пляжа Штромки. “Многоквартирные дома Rannakalda будут возведены на нашем самом близком к морю участке — между домами и морем останется только велосипедно-пешеходная дорожка от Штромки до Рокка-аль-Маре”, — представил проект Нийнемяэ, по словам которого, между зданиями, построенными на разных этапах, останется достаточно пространства. “Наша цель не в объемах, а прежде всего в том, чтобы люди чувствовали себя как дома. Мы всегда очень тщательно планируем наши жилые районы, поскольку хотим, чтобы комфортная среда и природа оказывали положительное влияние и после сдачи домов”.

На участке по адресу Ламми, 8 в рамках проекта Rannakalda будут построены 108 жилых площадей, квартиры будут до 5 комнат. У большинства квартир будет терраса или балкон. Кроме того, в проекте Rannakalda запланировано пять коммерческих помещений.

По словам Мико Нийнемяэ, парковка будет находиться под домами, и в сотрудничестве с Enefit Volt будет подготовлена ​​возможность для установки зарядной станции ​​для электромобилей на каждом парковочном месте. Если владелец парковочного места покупает электромобиль и хочет получить услугу зарядки, то он может арендовать или купить ее у Enefit Volt. “Таким образом, клиенту не нужно покупать зарядное устройство самому, он может арендовать его по разумной цене. Если он больше не хочет использовать зарядную станцию, то ее можно вернуть ​​Enefit Volt и расторгнуть договор”, — пояснил Нийнемяэ.

При бронировании квартиры уже можно будет сообщить о желании арендовать зарядную станцию, также жильцы смогут присоединиться к услуге позже. “Это пилотный проект Enefit Volt, и Rannakalda будет одним из первых жилых комплексов, где он будет реализован”.