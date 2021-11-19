ФОТО | До моря рукой подать! У Штромки построят жилой район за 26 млн евро
Глава Arco Vara Мико Нийнемяэ сказал, что застройка Rannakalda — это новый этап в квартале Kodulahe, который Arco Vara построит в районе Мериметса недалеко от пляжа Штромки. “Многоквартирные дома Rannakalda будут возведены на нашем самом близком к морю участке — между домами и морем останется только велосипедно-пешеходная дорожка от Штромки до Рокка-аль-Маре”, — представил проект Нийнемяэ, по словам которого, между зданиями, построенными на разных этапах, останется достаточно пространства. “Наша цель не в объемах, а прежде всего в том, чтобы люди чувствовали себя как дома. Мы всегда очень тщательно планируем наши жилые районы, поскольку хотим, чтобы комфортная среда и природа оказывали положительное влияние и после сдачи домов”.
На участке по адресу Ламми, 8 в рамках проекта Rannakalda будут построены 108 жилых площадей, квартиры будут до 5 комнат. У большинства квартир будет терраса или балкон. Кроме того, в проекте Rannakalda запланировано пять коммерческих помещений.
По словам Мико Нийнемяэ, парковка будет находиться под домами, и в сотрудничестве с Enefit Volt будет подготовлена возможность для установки зарядной станции для электромобилей на каждом парковочном месте. Если владелец парковочного места покупает электромобиль и хочет получить услугу зарядки, то он может арендовать или купить ее у Enefit Volt. “Таким образом, клиенту не нужно покупать зарядное устройство самому, он может арендовать его по разумной цене. Если он больше не хочет использовать зарядную станцию, то ее можно вернуть Enefit Volt и расторгнуть договор”, — пояснил Нийнемяэ.
При бронировании квартиры уже можно будет сообщить о желании арендовать зарядную станцию, также жильцы смогут присоединиться к услуге позже. “Это пилотный проект Enefit Volt, и Rannakalda будет одним из первых жилых комплексов, где он будет реализован”.
“В настоящее время мы выбираем строителя для данного проекта и скоро сможем начать продажи”, — пообещал Нийнемяэ и в дальнейшем сообщать о реализации этого проекта по развитию жилой недвижимости. Завершение этапа Rannakalda запланировано на 2023 год. Arco Vara намеревается вложить в проект 26 миллионов евро.
Arco Vara — это международный концерн недвижимости, который занимается приносящими дополнительную ценность проектами развития жилой среды. Главными рынками предприятия являются Эстония и Болгария. Основными сферами деятельности Arco Vara являются развитие здоровой жизненной среды и связанной с ней бизнес-недвижимости. Материнское предприятие Arco Vara AS было создано в 1992 году в Эстонии, и начиная с 2007 года ценные бумаги предприятия котируются на бирже Nasdaq Tallinn.