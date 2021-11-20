Запланированное строительство мусорного домика прямо за оградой дачного участка возмутило дачника

Пока мы ожидали ответа из волости, сосед Александра Владимир, также выразивший в письменной форме недовольство решением разместить мусорный дом напротив его забора, получил письмо от специалиста по окружающей среде волостной управы Харку Лембе Рейман, в котором, в частности, говорилось, что месторасположение площадки для сбора мусора было выбрано совместно с сельским сообществом Вяэна-Йыэсуу. Изначально предпочтение отдавалось другому участку, но поблизости запланировано строительство детского сада, и строить там мусорный дом нельзя. А поскольку самые большие проблемы с мусором в зоне расположения контейнеров — на Хийе теэ, необходимо улучшить ситуацию и построить надлежащий мусоросборник именно там.

Больше всего Александра и поддержавших его соседей возмущает, что их не известили о том, что для их улицы разрабатывается детальная планировка. Если бы у них была возможность принять участие в обсуждении, они бы сразу высказались против мусорного домика впритык к своим участкам. “МК-Эстония” поинтересовалась в управе волости Харку, была ли возможность у жителей Хийе теэ заранее узнать о планах благоустройства и принять участие в обсуждении?

“Далеко ходить не надо, чуть дальше от моего участка много места за дренажной канавой. Я написал претензию в управу волости Харку, на что пришел ответ, что ответят в течение месяца. Но за это время работы по строительству будут уже заканчиваться”, — развел руками Александр.

Александр жалуется на отвратительный запах, мух, постоянное движение мусоровозов, звон падающих бутылок, хлопанье крышек контейнеров. Естественно, соседство с мусоросборником портит качество проживания и лишает смысла само нахождение на природе. По словам мужчины, для строительства мусорного дома достаточно других мест, более удаленных от дачных участков.

“Около трех-четырех недель назад в своих воротах я обнаружил информационное письмо о начале строительства тротуара и велодорожки, и вдобавок мусорного домика прямо около моего участка. Так неожиданно я узнал об этом проекте по благоустройству, — рассказывает Александр. — Перспектива появления мусорного дома в непосредственной близости, естественно, меня расстроила. Около моего участка уже довольно давно стоят “временно” контейнеры по сбору определенных видов мусора, но на самом деле туда сваливают все подряд”.

В редакцию обратился Александр Кобзев, владелец дачи, построенной еще полвека назад его отцом на Хийе теэ в Вяэна-Йыэсуу. Запланированные волостью работы по благоустройству его улицы не принесли ему никакой радости — скорее наоборот.

“Я соглашусь с вами, люди — это самое главное. Вот почему нам нужно строить дома для сбора мусора рядом с людьми, чтобы им было удобно сдавать отходы, которые затем можно перерабатывать. Помещение для сбора мусора должно быть на видном месте и неизбежно рядом с чьим-то домом, — утверждает Рейман. — Новые дома для сбора мусора оснащены видеонаблюдением, дверь открывается по телефонному звонку, в них располагаются контейнеры для макулатуры, бумажной упаковки, стеклянной тары, пластиковой и металлической упаковок, текстиля, малой электроники и аккумуляторов, то есть для отходов,

не имеющих запаха и не вызывающих загрязнения, которое могло бы попасть в соседнюю канаву”.

К письму был добавлен эскиз площадки для сбора мусора. Подобные площадки планируется построить в разных районах волости Харку. Первоначально в рамках проекта планируется построить 12 мусорных домиков, но в будущем они должны появиться как минимум в 50 местах по всей волости Харку.

17 подписей имеют значение

Александра объяснение Лембе Рейман не удовлетворило. “Все сдают время от времени бутылки в тарные пункты, и все знают, какой там стоит запах — прокисшего пива, — говорит он. — При этом за каждым видом мусора будет приезжать отдельный мусоровоз, греметь контейнером, сигналить, бутылки будут звенеть. Если решу продать свой участок, кто захочет его купить при таком соседстве?” Также дачник не понимает, что за сообщество, совместно с которым была разработана детальная планировка благоустройства его улицы, имеется в виду. Хотя Александр живет здесь почти круглый год, его никто заранее не информировал и его мнением не интересовался. Мужчина обошел соседей и, убедившись, что никто из них никаких уведомлений и приглашений к обсуждению детальной планировки не получал, собрал подписи со всех, кого соседство мусорного дома не обрадовало. Всего 17 подписей. И отправил в управу волости.