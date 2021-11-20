Запланированное строительство мусорного домика прямо за оградой дачного участка возмутило дачника
В редакцию обратился Александр Кобзев, владелец дачи, построенной еще полвека назад его отцом на Хийе теэ в Вяэна-Йыэсуу. Запланированные волостью работы по благоустройству его улицы не принесли ему никакой радости — скорее наоборот.
“Около трех-четырех недель назад в своих воротах я обнаружил информационное письмо о начале строительства тротуара и велодорожки, и вдобавок мусорного домика прямо около моего участка. Так неожиданно я узнал об этом проекте по благоустройству, — рассказывает Александр. — Перспектива появления мусорного дома в непосредственной близости, естественно, меня расстроила. Около моего участка уже довольно давно стоят “временно” контейнеры по сбору определенных видов мусора, но на самом деле туда сваливают все подряд”.
Александр жалуется на отвратительный запах, мух, постоянное движение мусоровозов, звон падающих бутылок, хлопанье крышек контейнеров. Естественно, соседство с мусоросборником портит качество проживания и лишает смысла само нахождение на природе. По словам мужчины, для строительства мусорного дома достаточно других мест, более удаленных от дачных участков.
Мусорный дом необходим
“Далеко ходить не надо, чуть дальше от моего участка много места за дренажной канавой. Я написал претензию в управу волости Харку, на что пришел ответ, что ответят в течение месяца. Но за это время работы по строительству будут уже заканчиваться”, — развел руками Александр.
Больше всего Александра и поддержавших его соседей возмущает, что их не известили о том, что для их улицы разрабатывается детальная планировка. Если бы у них была возможность принять участие в обсуждении, они бы сразу высказались против мусорного домика впритык к своим участкам. “МК-Эстония” поинтересовалась в управе волости Харку, была ли возможность у жителей Хийе теэ заранее узнать о планах благоустройства и принять участие в обсуждении?
Пока мы ожидали ответа из волости, сосед Александра Владимир, также выразивший в письменной форме недовольство решением разместить мусорный дом напротив его забора, получил письмо от специалиста по окружающей среде волостной управы Харку Лембе Рейман, в котором, в частности, говорилось, что месторасположение площадки для сбора мусора было выбрано совместно с сельским сообществом Вяэна-Йыэсуу. Изначально предпочтение отдавалось другому участку, но поблизости запланировано строительство детского сада, и строить там мусорный дом нельзя. А поскольку самые большие проблемы с мусором в зоне расположения контейнеров — на Хийе теэ, необходимо улучшить ситуацию и построить надлежащий мусоросборник именно там.
“Я соглашусь с вами, люди — это самое главное. Вот почему нам нужно строить дома для сбора мусора рядом с людьми, чтобы им было удобно сдавать отходы, которые затем можно перерабатывать. Помещение для сбора мусора должно быть на видном месте и неизбежно рядом с чьим-то домом, — утверждает Рейман. — Новые дома для сбора мусора оснащены видеонаблюдением, дверь открывается по телефонному звонку, в них располагаются контейнеры для макулатуры, бумажной упаковки, стеклянной тары, пластиковой и металлической упаковок, текстиля, малой электроники и аккумуляторов, то есть для отходов,
не имеющих запаха и не вызывающих загрязнения, которое могло бы попасть в соседнюю канаву”.
К письму был добавлен эскиз площадки для сбора мусора. Подобные площадки планируется построить в разных районах волости Харку. Первоначально в рамках проекта планируется построить 12 мусорных домиков, но в будущем они должны появиться как минимум в 50 местах по всей волости Харку.
17 подписей имеют значение
Александра объяснение Лембе Рейман не удовлетворило. “Все сдают время от времени бутылки в тарные пункты, и все знают, какой там стоит запах — прокисшего пива, — говорит он. — При этом за каждым видом мусора будет приезжать отдельный мусоровоз, греметь контейнером, сигналить, бутылки будут звенеть. Если решу продать свой участок, кто захочет его купить при таком соседстве?” Также дачник не понимает, что за сообщество, совместно с которым была разработана детальная планировка благоустройства его улицы, имеется в виду. Хотя Александр живет здесь почти круглый год, его никто заранее не информировал и его мнением не интересовался. Мужчина обошел соседей и, убедившись, что никто из них никаких уведомлений и приглашений к обсуждению детальной планировки не получал, собрал подписи со всех, кого соседство мусорного дома не обрадовало. Всего 17 подписей. И отправил в управу волости.
Вскоре пришел ответ на запрос, отправленный “МК-Эстонией”. К сожалению, на вопрос о том, откуда должен был получить информацию о разработке детальной планировки житель улицы Хийе и к кому он мог бы обратиться в случае недовольства принятыми решениями, ответа не последовало. Тем не менее на сайте управы волости Харку имеется раздел о детальных планировках, и он регулярно обновляется. Следовательно, информацию о грядущих переменах жители волости при желании могут отслеживать самостоятельно.
“Места размещения мусорных домов в волости Харку были выбраны в сотрудничестве с местным сельским сообществом с учетом, среди прочего, расположения действующих мусорных контейнеров. Это также было основано на принципе охвата всей волости, в особенности территорий, удаленных от станций приема отходов, — говорит специалист по коммуникациям волостной управы Харку Мадис Иднурм. — В настоящее время контейнеры для упаковки, расположенные на улице Хийе, и территорию рядом с ними заваливают неподходящими отходами местные жители и дачники. Цель нового мусоросборника — устранить эту проблему, позволяя при этом сдавать перерабатываемые отходы в закрытый мусоросборник с видеонаблюдением и четкими инструкциями, что можно, а что нельзя приносить. Поскольку Хийе теэ — это так называемая тупиковая дорога, упаковочные контейнеры там, а также будущий мусоросборник будут использоваться только местным сообществом, которое может самостоятельно следить за поддержанием чистоты и порядка”.
Однако Александр считает, что достаточно одного недобросовестного соседа, который будет выбрасывать в контейнеры неподходящий пахучий мусор, чтобы появились мухи и запахи, а вычислить нарушителя будет непросто, да и не хочется ему этим заниматься. Поэтому мужчина очень обрадовался, узнав, что 17 подписей жителей Хийе теэ произвели нужное впечатление:
“При определении точного местоположения будущего мусоросборника на Хийе теэ было учтено мнение местных жителей и было решено перенести площадку для сбора мусора примерно на 20 метров в сторону начала дороги. Другими словами, мусорный дом планируется построить в районе пересечения улиц Хийе теэ, Лыосильма теэ и Пийбелехe теэ”, — сообщил “МК-Эстонии” Мадис Иднурм.
Борьба продолжается
Можно порадоваться за жителей Хийе теэ.
Однако для Александра это только этап в борьбе за победу здравого смысла. Дело в том, что на его участке стоит одна “нога” Л-образного электрического столба. Вторая упирается в будущие тротуар и велодорожку.
“Этот бетонный столб с советского времени в плохом состоянии, уже случались обрывы проводов, к счастью, никто пока не пострадал, — рассказывает Александр. — Но в связи с предстоящим строительством тротуара вопрос о столбе встал остро. Тротуар будет построен вплотную к моим воротам. Раньше я парковал машину перед воротами, а теперь мне придется все перестраивать — делать площадку, новую ограду, переносить и расширять ворота, чтобы обеспечить заезд машины в мой двор. Столб на моей территории всему этому очень мешает. Он уже сейчас наклонен, а во время строительных работ может наклониться еще больше или вообще упасть на мой участок. Обратился в Eesti Energia, попросил убрать столб с моей территории. Но ответ получил, что это возможно, но — за мой счет”.
Вот так благоустройство района превратилось в неисчерпаемый источник беспокойства для отдельно взятого жителя улицы Хийе теэ…