ФОТО | В аренду сдается легендарная вилла Карла Лагерфельда

Великолепная вилла La Vigie — одна из самых престижных построек на Французской Ривьере. И все благодаря своей интересной истории, удивительной и сложной архитектуре и прекрасному расположению.

Поместье было построено в 1902 году в стиле Прекрасной эпохи (условное обозначение периода европейской истории в промежутке между 70-ми годами XIX века и 1914 годом) и выделяется своими высокими алебастровыми потолками и впечатляющими коринфскими колоннами. Во время Второй мировой войны здание было оккупировано немецкими войсками, которые, воспользовавшись его удачным расположением, использовали дом в качестве наблюдательного пункта.

Лагерфельд купил виллу в 1988 году, всего через пять лет после того, как начал свою многолетнюю работу в Chanel, и впоследствии отремонтировал ее. В особняке, площадью 600 квадратных метров, нашлось место для шести спален, четырех ванных комнат, двух просторных гардеробных, бильярдной, библиотеки и большой кухни. В доме есть впечатляющая терраса, с которой вы можете наслаждаться солнцем и незабываемым видом на Средиземное море. В трехэтажном доме могут разместиться до 12 человек.

Пребывание в отеле включает в себя отдельный шезлонг на частном пляже отеля Monte-Carlo Beach, доступ к бассейну и ресторанам отеля, а также электромобиль, чтобы можно было легко добраться до разнообразных удобств отеля. Как сообщает портал Uncrate, виллу можно арендовать как на неделю, так и на месяц, стоимость проживания на ней начинается от 15 тысяч евро за ночь и в сезон достигает 45 тысяч евро.