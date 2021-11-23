23.11.2021, 08:10
Налоги при сдаче квартиры в аренду от физлица, FIE или фирмы: есть ли разница?
В роли физического лица нужно декларировать доход от сдачи внаем в декларации о доходах физического лица, которая подается до 31 марта каждого года, и уплатить с него подоходный налог в размере 20%.
У коммерческой организации обязанность уплаты подоходного налога возникает при выплате дивидендов.
Если лицо зарегистрировано как FIE, его доход от сдачи в аренду или внаем считается доходом от предпринимательства, который подлежит декларированию в форме Е. Форму Е следует подавать вместе с формой А декларации доходов физического лица. Срок подачи декларации – 31 марта года, следующего после налогового периода.