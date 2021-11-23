Предприятие Cramo открыло шкаф самообслуживания для аренды оборудования для ремонта

Развитие арендных услуг идет по пути все большего удобства для потребителей.

“Шкаф для аренды оборудования выглядит как всем знакомый посылочный автомат и позволяет арендовать строительное оборудование небольших размеров. Чтобы арендовать оборудование, необходимо лишь заранее забронировать его в среде электронной аренды, по телефону или электронной почте. Вы можете забрать и вернуть инструменты с помощью СМС-кода в любое время дня и ночи”, — сказал исполнительный директор компании Cramo Ремо Холсмер. — “Удобные цифровые решения становятся все более популярными, поскольку более эффективное и оперативное планирование работы означает существенную экономию времени. В прошлом году предприятие Cramo начало предлагать услугу электронной аренды, и она была воспринята на ура”.

По словам исполнительного директора компании Cramo, шкаф для аренды оборудования — это небольшой шаг к цифровизации отрасли. “Цифровизация строительной отрасли отстает от других секторов, поскольку на внедрение новых решений зачастую просто нет времени. Однако потенциальная польза более удобных и эффективных решений будет выгодна для всех сторон — от застройщика до заказчика”, — добавил Холсмер.

Бесконтактная услуга шкафа для аренды оборудования доступна круглосуточно у арендного пункта Cramo на Кадака теэ. “Надеюсь, первое тестирование пройдет успешно, и мы сможем дополнить инновационным решением и другие арендные пункты”, — выразил надежду исполнительный директор компании Cramo.