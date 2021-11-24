Недвижимость
24.11.2021, 07:50

Airbnb забирает пятую часть аренды, но хозяева квартир не жалуются

 
Shutterstock
Предприниматели, сдающие квартиру через платформу Airbnb, отдают ей почти пятую часть своего дохода — 15-20% от аренды — однако считают, что оно того стоит, пишет dv.ee.

“Затраты на самостоятельный маркетинг и управление сайтом были бы еще выше”, — поделилась арендодатель своим опытом сдачи таллиннских гостевых квартир в эфире программы “Turismitund” на радио Äripäev.

Другой участник передачи рассказал, иногда клиенты хотят платить за жилье в обход платформы, но это того не стоит: хотя можно сэкономить на комиссионных, приходится запрашивать у клиентов депозит, который гарантирует, что они точно приедут в заявленную дату.

Кроме того, платформа помогает решает споры между хозяином и арендатором.

Читайте подробнее на dv.ee.

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