24.11.2021, 07:50
Airbnb забирает пятую часть аренды, но хозяева квартир не жалуются
“Затраты на самостоятельный маркетинг и управление сайтом были бы еще выше”, — поделилась арендодатель своим опытом сдачи таллиннских гостевых квартир в эфире программы “Turismitund” на радио Äripäev.
Другой участник передачи рассказал, иногда клиенты хотят платить за жилье в обход платформы, но это того не стоит: хотя можно сэкономить на комиссионных, приходится запрашивать у клиентов депозит, который гарантирует, что они точно приедут в заявленную дату.
Кроме того, платформа помогает решает споры между хозяином и арендатором.