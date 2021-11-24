Airbnb забирает пятую часть аренды, но хозяева квартир не жалуются

“Затраты на самостоятельный маркетинг и управление сайтом были бы еще выше”, — поделилась арендодатель своим опытом сдачи таллиннских гостевых квартир в эфире программы “Turismitund” на радио Äripäev.

Другой участник передачи рассказал, иногда клиенты хотят платить за жилье в обход платформы, но это того не стоит: хотя можно сэкономить на комиссионных, приходится запрашивать у клиентов депозит, который гарантирует, что они точно приедут в заявленную дату.