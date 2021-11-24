ФОТО | Рядом с центром Таллинна строится новый жилой квартал с солнечными панелями и парком

“Отсюда удобно добираться в любую сторону — в центр, на окраину или за город. Пешком, на велосипеде, на трамвае и автобусе вы доберетесь до своей цели так же быстро, как и на своей машине. Здесь есть даже электричка, на которой за несколько минут можно доехать до Балтийского вокзала, а за пару часов — до Вильянди. А если захочется на лоно природы, то рядом тропы здоровья Юлемисте”, — указано на сайте проекта.

Концепцию квартала Тюри с четырьмя 7-этажными многоквартирными домами разработали архитектурное бюро DAGOpen и LÜNK Arhitektid. Во всех квартирах высокие потолки, окна от пола до потолка и тщательно продуманная планировка.

Квартиры первого этажа расположены на высоте цокольного этажа, к ним прилагается личная терраса, выходящая в зеленый внутренний двор. В квартирах верхнего этажа есть большие личные террасы, у всех остальных квартир просторные балконы со стеклянным ограждением.

Дома Квартала Тюри класса энергоэффективности А снабжены солнечными панелями и принудительной вентиляцией с рекуперацией тепла — для того, чтобы экономить энергию и беречь природу. На подземной стоянке квартала можно установить зарядное устройство для электромобилей, а для парковки велосипедов предусмотрен удобный и надежный домик.

В центре квартала должен появиться собственный озелененный парк с игровыми площадками, беседками и местами для настольного тенниса.

Начало строительства намечено на февраль 2022 года. Первый дом по адресу Тюри, 9/1 и озеленение парка будут готовы не позднее сентября 2023, а весь квартал должен быть полностью готов к осени 2026.