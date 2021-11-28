ФОТО | “Жемчужина Виймси”. В Эстонии продается шикарный особняк за 3 млн евро. Кому же принадлежит такая роскошь?

Не исключено, что недвижимость не привлекла бы внимание журналиста, если бы в объявлении ее не назвали “жемчужиной Виймси”, что, без сомнения, повышает интерес. Действительно, речь идет о стильном жилье, где помимо прочего можно найти винный погреб и открытый бассейн. Последний, конечно, нельзя назвать такой уж редкостью, но эксклюзивности его наличие добавляет. Стоимость особняка составляет 3,15 млн евро. Этот же дом последний раз продавали во время прошлого большого кризиса в 2010 году.

В объявлении дом характеризуется как “экстравагантный и совершенно уникальный”, обеспечивающий уединение и близость к природе.

Это просторный и светлый дом с видом на море, четырьмя спальнями, тремя ванными комнатами, роскошным спа, террасами и отдельным домиком для барбекю с открытым бассейном с подогревом.