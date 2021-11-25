В Эстонии объем строительства превысил уровень, предшествующий пандемии

Строительные предприятия Эстонии построили в целом на 1047 млн евро, из них зданий построено на 713 млн евро и сооружений — на 334 млн евро. По сравнению с третьим кварталом прошлого года зданий построено на 23% больше, а строительство сооружений (дорог, мостов, портов, магистральных трубопроводов, линий связи и электропередач, спортивных площадок и т.п.) осталось на том же уровне.

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Мерике Синисаар, на рост строительного рынка по-прежнему повлияла как низкая сравнительная база прошлого года, так и самое большое за последние годы повышение цен на строительные материалы. “По сравнению с периодом, предшествующим пандемии, ситуация уже немного лучше, то есть по итогам первых трех кварталов 2021 года строительный рынок находится в лучшем положении, чем в 2019 году”, — прокомментировала она.

На местный строительный рынок больше всего повлияло увеличение объема строительства зданий. Больше строилось как новых зданий, так и проводилось больше ремонтных и реконструкционных работ. Росту объемов строительства способствовало также строительство сооружений.

Объём строительных работ у эстонских предприятий, действующих за рубежом, в сравнении с третьим кварталом прошлого года уменьшился на десятую часть. Доля строительных работ, выполненных в зарубежных государствах, составила в общем объёме строительства в этом году 4%, а годом ранее — 5%.

По данным Регистра строений, выдано 1737 разрешений на эксплуатацию новых жилых помещений, или почти на десятую часть меньше, чем год назад. Больше всего нового жилья построено в Таллинне, в близлежащих к столице волостях и в Тартуском уезде.

Разрешение на строительство было выдано на постройку 2521 жилого помещения — это на четверть меньше, чем годом ранее. Наиболее предпочтительным типом жилья по-прежнему остаются квартирные дома.

Разрешение на эксплуатацию получили 266 нежилых помещений с полезной площадью 171 900 квадратных метров. Больше всего прибавилось новых складских, офисных площадей и площадей образовательных зданий. В сравнении с прошлым годом уменьшилась площадь разрешенных к эксплуатации нежилых помещений, однако их объём увеличился.