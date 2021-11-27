Coop Pank помогает небольшим квартирным товариществам ремонтировать дома

Благодаря кредиту Coop Pank 16-квартирное товарищество в Тихеметса, на шоссе Валга-Уулу в юго-восточной части Пярнуского уезда, смогло заменить старую прохудившуюся крышу с этернитовой кровлей на новую и современную. Хотя квартирное товарищество Асувере теэ, 7 является одним из крупнейших в Тихеметса с его населением менее тысячи человек, найти финансирование товариществу было нелегко, поскольку, по мнению банков, потребность в кредите была относительно небольшой, а само здание расположено за пределами крупных центров притяжения. От Тихеметса до Пярну и Вильянди 50 километров, в радиусе примерно десяти километров находятся Килинги-Нымме и Мыйзакюла.

“Мы понимаем, почему многие банки не хотят иметь дело с такими небольшими и расположенным вдали от столицы квартирными товариществами, как наше, но без внешнего финансирования мы не смогли бы улучшить жилищные условия. Нашему построенному в 1975 году многоквартирному дому угрожала опасность повреждения водой”, — сказал Харри Рейли, председатель правления квартирного товарищества Асувере теэ, 7.

Coop Pank выдал товариществу кредит на замену крыши в размере 12 000 евро на пять лет. Такая же сумма уже была собрана в ремонтном фонде товарищества. В ходе работ существующий кровельный материал был заменен на новый и современный этернит, а также были установлены новые профили.

“Мы очень благодарны Coop Pank за то, что они нашли время выслушать нас, и за помощь в приведении в порядок бухгалтерии в ходе подачи ходатайства о кредите. Теперь у нас наконец-то есть новая крыша над головой, и благодаря банку наши годовые отчеты также в порядке”, — сказал Рейли.