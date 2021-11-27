Coop Pank помогает небольшим квартирным товариществам ремонтировать дома
Благодаря кредиту Coop Pank 16-квартирное товарищество в Тихеметса, на шоссе Валга-Уулу в юго-восточной части Пярнуского уезда, смогло заменить старую прохудившуюся крышу с этернитовой кровлей на новую и современную. Хотя квартирное товарищество Асувере теэ, 7 является одним из крупнейших в Тихеметса с его населением менее тысячи человек, найти финансирование товариществу было нелегко, поскольку, по мнению банков, потребность в кредите была относительно небольшой, а само здание расположено за пределами крупных центров притяжения. От Тихеметса до Пярну и Вильянди 50 километров, в радиусе примерно десяти километров находятся Килинги-Нымме и Мыйзакюла.
“Мы понимаем, почему многие банки не хотят иметь дело с такими небольшими и расположенным вдали от столицы квартирными товариществами, как наше, но без внешнего финансирования мы не смогли бы улучшить жилищные условия. Нашему построенному в 1975 году многоквартирному дому угрожала опасность повреждения водой”, — сказал Харри Рейли, председатель правления квартирного товарищества Асувере теэ, 7.
Coop Pank выдал товариществу кредит на замену крыши в размере 12 000 евро на пять лет. Такая же сумма уже была собрана в ремонтном фонде товарищества. В ходе работ существующий кровельный материал был заменен на новый и современный этернит, а также были установлены новые профили.
“Мы очень благодарны Coop Pank за то, что они нашли время выслушать нас, и за помощь в приведении в порядок бухгалтерии в ходе подачи ходатайства о кредите. Теперь у нас наконец-то есть новая крыша над головой, и благодаря банку наши годовые отчеты также в порядке”, — сказал Рейли.
“Мы финансируем реконструкцию многоквартирных домов, расположенных на удалении от крупных центров, поскольку для нас важно продвигать жизнь вперед во всех уголках Эстонии. Мы работаем во имя того, чтобы даже небольшие квартирные товарищества, расположенные на удалении от центров притяжения могли модернизировать свои здания и делать коммунальные расходы более доступными для жильцов”, — сказал консультировавший квартирное товарищество руководитель отдела по работе с бизнес-клиентами Coop Pank Вилли Хунт.
Он добавил, что чаще всего товарищества нуждаются в кредите для замены кровли или утепления фасадов: “В некоторых многоквартирных домах также может потребоваться заменить двери или окна. Однако строительные работы могут оказаться и более специфическими. Например, однажды мы профинансировали поднятие фундамента старого здания и реконструкцию цокольного этажа в многоквартирном доме, наибольшее потребление энергии в котором приходилось на подвал”.
Недавно Coop Pank также помог профинансировать ремонт шестиквартирного дома в Выруском уезде, где нужно было заменить крышу и входную дверь. Общая стоимость работ составила 57 200 евро, из которых у товарищества было собрано 6000 евро. Банк выдал кредит в размере 51 200 евро со сроком погашения в 15 лет. В доме 280 квадратных метров жилой площади, а ремонтный фонд, который товарищество собирает для выплаты кредита, составляет 1,74 евро за квадратный метр. “Хотя квартиры бывают разных размеров, в целом можно сказать, что средняя площадь квартиры составляет 46 квадратных метров, то есть новая крыша и входная дверь обходятся владельцу квартиры в среднем в 81 евро в месяц”, — отметил Хунт.
Вилли Хунт рекомендует малым и большим квартирным товариществам в любом случае как можно раньше сообщать банку о планах ремонта. “После того, как будут заданы уточняющие вопросы, мы сможем сделать первоначальное предложение по кредиту. Затем можно начать прием ценовых предложений на ремонтные работы. Подходящие варианты предложений по строительству и кредитованию должны быть утверждены письменным решением общего собрания жилищного товарищества. В результате все необходимые документы будут собраны вместе, после чего банк сможет принять окончательное решение по кредиту. Сразу после заключения кредитного договора строитель может приступить к работе, и жители дома вскоре будут радоваться отремонтированному дому и меньшим затратам на электроэнергию”, — Хунт рассказал, как обычно выглядит процесс ходатайства о кредите.