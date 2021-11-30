ФОТО | На Рейди теэ будет построено первое современное коммерческое здание за 16,5 млн евро

По словам финансового руководителя EHC Lootsi OÜ Кристи Аулик, сейчас на Лоотси, 8 расположены три здания, в которых общая площадь предназначенных для торговых предприятий и предприятий сферы услуг сдаваемых в аренду помещений составляет почти 6300 квадратных метров.

“Новое коммерческое здание будет расширением существующих плитняковых зданий. После расширения общая площадь предназначенных для сдачи в аренду помещений увеличится до 12 000 квадратных метров. После реновации существующая архитектура здания сохранится, добавятся только новые коммерческие и офисные площади”, — пояснила Аулик.

По словам Аймара Роосалу, руководителя подразделения корпоративного банкинга Bigbank, Таллинн постепенно перенаправил движение с Нарва мнт. на Рейди теэ, откуда теперь можно добраться до центра города, Пыхья-Таллинна или Ыйсмяэ намного быстрее, чем прежде. “Завершение строительства Рейди теэ открыло новые возможности для бизнеса, поэтому в будущем в этом районе будут появляться новые жилые и коммерческие помещения”, — сказал Роосалу.

“Прилегающая к порту территория всегда была очень популярным торговым районом, который посещают много туристов. Строительство нового коммерческого здания в квартале на Лоотси, 8 продолжит позитивное развитие портового района рядом с такими кварталами как Ротерманни и Порто Франко. К аренде помещений на Лоотси, 8 уже сейчас проявляется значительный интерес”, — сказал Роосалу.

EHC Lootsi OÜ с 2012 года управляет торговыми и бизнес-площадями на Лоотси, 8, в ходе расширения которых будут построены четыре надземных этажа и подземная парковка. Строительство здания уже началось, срок его сдачи в эксплуатацию — март 2023 года. Архитектурное решение здания разработало архитектурное бюро Tormi Sooväli, строительство ведёт Tallinna Ehitustrust OÜ.

За сдачу в аренду новых площадей в расширяющемся здании отвечает в качестве торгового партнёра бюро недвижимости UUS MAA | CAPITAL, и в первую очередь — маклер Леэна Крейтнер.