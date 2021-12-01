Недвижимость
01.12.2021, 17:50

ФОТО | Виймси разрастается! Вот как будет выглядеть самый инновационный жилой район в Эстонии

 
Äigrumäe
Foto: Äigrumäe
Девелопер Avalon Estates OÜ создаст в Яйгрумяэ в Виймси новый жилой район Яйгрумяэ под названием Väike Taani — “Маленькая Дания”. Он будет отличаться своей инновационной концепцией и рассчитан на 176 семей.

Район будет состоять из 101 частного дома, 29 рядных жилых боксов, 46 квартир, детского сада, зон для отдыха и занятий спортом, а также многого другого, необходимого для жизни тем, кто решит там поселиться.

Новый район отличается своей инновационной концепцией — как утверждает Avalon, подобных решений в Эстонии еще не было. В “Маленькой Дании” особое внимание будет уделяться архитектурным решениям. Наряду с заботящимися об окружающей среде и энергосберегающими решениями в проекте также будет возможность для самих жильцов поучаствовать в дизайне собственных домов, начиная от типа здания и отделочных материалов, заканчивая кустами в саду и джакузи.

Строительный работы начнутся в первом квартале 2022 года, а первые дома должны быть готовы к лету 2023 года. В ближайшее время должна открыться продажа участков и объектов в новом жилом районе

Автор арзхитектурного решения зданий — Apex Arhitektuuribüroo.

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