ФОТО | Виймси разрастается! Вот как будет выглядеть самый инновационный жилой район в Эстонии

Район будет состоять из 101 частного дома, 29 рядных жилых боксов, 46 квартир, детского сада, зон для отдыха и занятий спортом, а также многого другого, необходимого для жизни тем, кто решит там поселиться.

Новый район отличается своей инновационной концепцией — как утверждает Avalon, подобных решений в Эстонии еще не было. В “Маленькой Дании” особое внимание будет уделяться архитектурным решениям. Наряду с заботящимися об окружающей среде и энергосберегающими решениями в проекте также будет возможность для самих жильцов поучаствовать в дизайне собственных домов, начиная от типа здания и отделочных материалов, заканчивая кустами в саду и джакузи.