В Испании объявили масштабную распродажу жилья

Средняя полная стоимость распродаваемых объектов — 87 тысяч евро, средняя площадь — 110 квадратных метров. Жилье в рамках объявленной акции реализуется по цене 791 евро за квадратный метр в среднем. Больше всего объектов предлагается в Валенсии и Каталонии. Желающим доступны также квартиры в Андалусии, Мадриде, Мурсии, Галисии, на Канарских островах и в других регионах.