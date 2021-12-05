Пенсионерка отняла квартиру у сына из-за оскорблений

В 2014 году женщина подписала декларацию о дарении и необратимую договоренность о передаче прав на квартиру своему младшему сыну. Тем не менее права на квартиру так и не были переведены на имя нового владельца, а уже через четыре дня пенсионерка поменяла свое мнение. Она подписала новую декларацию, в которой отменила дарение, а права на жилплощадь попросила перевести на имя старшего сына.

После того как квартиру зарегистрировали на старшего сына, пенсионерка попросила отменить предыдущую дарственную в пользу младшего сына. По ее словам, документ был подписан после угроз и оскорблений. В качестве доказательства агрессивного поведения сына она привела свое письмо, написанное сразу после скандала.

Согласно версии ответчика, пенсионерка написала исковое заявление под давлением старшего сына, а изначально квартира была подарена по доброй воле. Младший сын заявлял, что мать не вправе отменить сделку, и отрицал грубое обращение с ней. Тем не менее суд удовлетворил иск матери. В решении отмечено, что ответчик не смог опровергнуть утверждения матери о грубом обращении. По мнению суда, пенсионерка понимала, что делает, когда дарила квартиру старшему сыну. Также младший сын теперь обязан оплатить судебные издержки в размере 29.250 шекелей (около 8 евро).