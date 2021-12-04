Кражи на эстонских строительных площадках — не редкость. Воры украли даже унитаз и смеситель

Представитель Uusehitus Тони рассказал, что с одного объекта непосредственно перед въездом украли всю кухонную технику (холодильник, плиту, духовку) и стиральную машину. “Это недешевые приборы, с учетом сломанной двери ущерб составил четыре-пять тысяч евро”, — отметил он.

Тоомас работал в разных строительных фирмах, например, в Reintar и Starff. Он помнит случай, произошедший пару лет назад на стадии внутренней отделки: когда в доме уже установили раковину, смеситель и унитаз, воры просто вынесли последние два предмета. “Видимо, в тот раз вором оказался кто-то из строителей, потому что объектом занимались строители из нескольких фирм”, — считает он.

Рабочие инструменты — тоже товар

При этом было немало случаев, когда злоумышленники взламывают дверь и уносят оставленные на объекте рабочие инструменты. “Я всегда говорю работникам, чтобы забирали все вещи с собой. Некоторые пристегивают свои устройства цепью”, — сказал представитель Uusehitus Тони.

По словам Тоомаса, он тоже несколько раз лишался рабочих инструментов, и единственным спасением может стать охранная услуга.

Совершить кражу не составляет труда

Воры часто не упускают возможности проникнуть на объект. “В последнее время наметилась тенденция, что воры ищут ключ, спрятанный под ковриком перед тепляком или в другом месте неподалеку от двери, и без труда добираются до строительной техники”, — рассказал ведущий следователь Восточно-Харьюского полицейского участка Ян Лантс.

При покупке строительной техники обязательно следует задуматься о ее происхождении. “С преступлениями всегда так: если на товар нет спроса, страдает и предложение”, — отметил Лантс.

Для того чтобы в только что построенном доме, в который вы въезжаете, все вещи были в целости и сохранности, стоит установить домашнюю охрану, еще пока идет стройка.

“Обязательно надо подумать об охранных системах еще на стадии строительства: тогда не придется снова сверлить стены в новом доме, чтобы установить оборудование, а провода можно будет спрятать за плинтусами. А тем, чей дом уже достроен, мы предлагаем умную беспроводную охранную систему AIKO”, — сказал руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль.