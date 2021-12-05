ФОТО | Столичная недвижимость слишком дорогая? Смотрите, какие красивые дома можно купить в Харьюмаа

1. Волость Йыэляхтме, 124 900 евро

Деревня Самбу находится на расстоянии около 30 км от столицы, то есть на машине туда можно добраться где-то за 25 минут. Дом находится в двух километрах от Раазику, где есть магазины, железнодорожная станция, детский сад и школа — то есть все необходимое для жизни.

В доме 112,6 м2, а также есть возможность достроить верхний этаж на 50 м2. Дом приведен в идеальный порядок внутри -стены отшлифованы и часть дома отреставрирована. Правда, внешний облик дома нуждается в ремонте, но приложив к этому немного усилий и средств у вас на руках будет идеальный дом с личным участком.

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2. Волость Куусалу, 139 000 евро

Недалеко от Локса, в деревне Йоавески продается красивый дом (163 м2) с сауной, летним домиком, сараем для дров и теплицей. Дом частично реновирован, а оставшуюся часть можно отремонтировать на свой вкус.

Вдобавок к шести комнатам в доме есть также кабинет, просторная кухня, душевая и несколько кладовок. Для ваших гостей всегда найдется там место, так как в сауне и летнем домике есть спальные места.

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3. Кусочек замка Лайтсе, 189 000 евро

Еще один интересный объект на продажу — квартира в бывшем садовом доме замка Лайтсе. Она уже полностью отреновирована и насчитывает 112 м2, поэтому туда можно сразу переехать, надо лишь обставить. Массивные известняковые стены снаружи и просторная планировка внутри, а к также свой кусочек земли, где можно разбить террасу или небольшой сад.





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4. Полуостров Лохусалу, 139 000 евро

А вот вариант на берегу моря — четырехкомнатная квартира на полуострове Лохусалу. Планировка квартиры простирается через дом, в просторный застекленный балкон выходит на солнечную сторону с видом на сосновый бор. Естественно, недалеко находится пляж и море.

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5. Палдиски, 32 700 евро