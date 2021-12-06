8 ошибок в ремонте кухни и как их исправить: инсайты профи

Кухня — пожалуй, самое востребованное помещение в квартире. А значит, его нужно четко и тщательно спланировать, чтобы все было удобно и комфортно для работы и отдыха. Дизайнер Наталья Преображенская рассказала про самые частые ошибки при проектировании кухонного гарнитура.

Не продумали удобство для хозяйки



Заболела спина после мытья посуды или готовки ужина, набили шишку о дверцу шкафчика? Это говорит о том, что кухня не подстроена под ваш рост. Слишком узкая или низкая столешница, низко висящие верхние шкафчики или неверное открывание дверок именно для вас приводит к неудобствам на кухне, какой дорогостоящей бы она ни была.

Как не допустить: при планировании гарнитура с дизайнером и кухонной компанией обязательно учитывайте физиологию всех членов семьи.

Не просчитали места для хранения



Многие хозяева квартир считают, что они нечасто готовят, и не придают значения хранению на кухне. Но когда дело доходит до ежедневного быта, обеденный стол и рабочая поверхность заставляются посудой и бытовой техникой. В результате — элементарно негде приготовить завтрак.

Как не допустить: чтобы такого не случилось, нужно хорошо спланировать вертикальное хранение и максимально задействовать полезные места. Пригодится!

Вывели недостаточно розеток



Типичная беда недостаточно спланированной кухни — нехватка розеток, их неудобное расположение или вообще не тот тип, что нужен для бытовой техники.

Как не допустить: лучше заведомо посчитайте, сколько приборов вы планируете подключить на кухне, включая миксер и блендер — даже если редко их используете. И на всякий случай прибавьте еще парочку. И еще один важный совет: выводите розетки только после согласования проекта с кухонной компанией и выбора бытовой техники, когда у вас на руках будут четкие размеры и планирование всех объектов.

Не учли привычки жильцов