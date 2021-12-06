8 ошибок в ремонте кухни и как их исправить: инсайты профи
Если вы только планируете ремонт на кухне, берите блокнот, ручку и записывайте, пишет INMYROOM.
Кухня — пожалуй, самое востребованное помещение в квартире. А значит, его нужно четко и тщательно спланировать, чтобы все было удобно и комфортно для работы и отдыха. Дизайнер Наталья Преображенская рассказала про самые частые ошибки при проектировании кухонного гарнитура.
Не продумали удобство для хозяйки
Заболела спина после мытья посуды или готовки ужина, набили шишку о дверцу шкафчика? Это говорит о том, что кухня не подстроена под ваш рост. Слишком узкая или низкая столешница, низко висящие верхние шкафчики или неверное открывание дверок именно для вас приводит к неудобствам на кухне, какой дорогостоящей бы она ни была.
Как не допустить: при планировании гарнитура с дизайнером и кухонной компанией обязательно учитывайте физиологию всех членов семьи.
Не просчитали места для хранения
Многие хозяева квартир считают, что они нечасто готовят, и не придают значения хранению на кухне. Но когда дело доходит до ежедневного быта, обеденный стол и рабочая поверхность заставляются посудой и бытовой техникой. В результате — элементарно негде приготовить завтрак.
Как не допустить: чтобы такого не случилось, нужно хорошо спланировать вертикальное хранение и максимально задействовать полезные места. Пригодится!
Вывели недостаточно розеток
Типичная беда недостаточно спланированной кухни — нехватка розеток, их неудобное расположение или вообще не тот тип, что нужен для бытовой техники.
Как не допустить: лучше заведомо посчитайте, сколько приборов вы планируете подключить на кухне, включая миксер и блендер — даже если редко их используете. И на всякий случай прибавьте еще парочку. И еще один важный совет: выводите розетки только после согласования проекта с кухонной компанией и выбора бытовой техники, когда у вас на руках будут четкие размеры и планирование всех объектов.
Не учли привычки жильцов
Бывает такое: сделали и поставили новую кухню, а пользоваться ею все равно неудобно. И здесь вам в помощь только собственный опыт: ни один дизайнер не сможет спроектировать идеальный гарнитур без конкретных пожеланий.
Как не допустить: подумайте, что раздражает или причиняет неудобство на сегодняшней кухне. Например, сушилка для тарелок находится слева в шкафу, а вы — правша, или ящик для кастрюль недостаточно высокий, а хотелось бы уместить в него еще больше крупногабаритной посуды. Таким образом вы максимально приблизитесь к мечте.
Не провели дополнительный свет
И здесь речь об освещении рабочей зоны: нет ничего хуже, чем готовить в потемках. Часто бывает так, что в кухне предусмотрено только потолочное освещение, которое находится за спиной хозяйки. Итог — вы сами себе перекрываете свет.
Решение: хорошая дополнительная подсветка рабочей поверхности, расположенная под шкафчиками. Вытяжку не считаем!
Халтурно сделали замеры
Этот пункт относится и к хозяевам квартиры, и к изготовителям кухонь. Сколько раз встречались казусы в практике: привезли устанавливать гарнитур, а он не входит на каких-нибудь несколько миллиметров.
Да, размеры по стенам могут несколько измениться в ходе ремонта, но это еще раз доказывает — лучше семь раз отмерить. Ну или хотя бы два.
Как не допустить: обязательно делать финальный обмер, когда отделка стен полностью закончена. И только после этого отправлять финальный вариант заказа на мебель или приступать к нему.
Руководствовались идеей, а не здравым смыслом
Удобно искать интересные решения в картинках уже оформленных проектов. Это один из способов создать нужный интерьер: казалось бы, перенес идею в свое пространство — и готово.
Как не допустить: не забывайте про четкое планирование всего гарнитура в цифрах и до мелочей. Дело в том, что кухня — очень индивидуализированное пространство, и если синий фартук приведет вас в восторг, то “тот винный шкафчик” в углу может оказаться неудобным.
Заказали гарнитур наобум
И последний важный совет: прежде чем купить и поставить кухню, обязательно посмотрите ее или аналогичную модель в шоуруме или торговом зале. Откройте все шкафчики, выдвиньте ящики, постойте у рабочей поверхности. Так будет понятнее всего, подходит ли вам конкретно эта комплектация или чего-то не хватает.