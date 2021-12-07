ФОТО | Необычный дом на склоне холма, построенный из "отходов производства"

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Из чего только дома не строят! Но всегда находится кто-нибудь, кто предпочитает использовать для строительства не дерево или бетон, а, например, переработанные материалы или остатки от предыдущих строек, которые большинство из нас просто выкинули бы в помойку. Отличный пример такой необычной постройки — дом, расположенный на склоне холма в Индии, который построившая его компания назвала просто Ledge House (“Дом на краю”).