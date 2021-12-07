ФОТО | Необычный дом на склоне холма, построенный из "отходов производства"
Создала дом компания Wallmakers, которая известна тем, что использует в своей работе такие материалы, которые остальные считают неизбежным мусором, пишет Delfi Dom Sad со ссылкой на портал Uncrate.
Интегрированная в склон холма постройка, стала естественным продолжением природного ландшафта. Крыша и часть стены дома выполнена из казуарины — вечнозеленого дерева, высота которого может достигать 35 метров. Обычно казуарина используется для возведения строительных лесов, изгородей или в качестве топлива. Внутренние стены дома сформированы из отдельных камней, которые выли найдены в процессе разработки места для строительства — и это придает дому ощущение пещеры. Пол же в здании сделан из древесных отходов — разнообразных кусков досок, которых больше не к чему приспособить.
Довольно значительная часть стен в проекте выполнена из стекла, что позволяет любоваться прекрасными видами на долину, раскинувшуюся под домом.