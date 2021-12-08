Новые тенденции в сфере недвижимости: небольшие многоквартирные дома и регионы с услугой проката самокатов
Новостройки всегда пользовались популярностью, но желания и предпочтения ищущих жилье несколько изменились. “Некоторые тенденции сохраняются в течение последних десяти лет, но определенные влияния последних лет также заметны”, — объясняет руководитель Arco Vara Мико Нийнемяэ.
Мико Нийнемяэ — исполнительный руководитель компании Arco Vara, занимающейся развитием жилой недвижимости в Эстонии и Болгарии — приводит для подтверждения своих слов два примера: в то время как хорошее транспортное сообщение всегда было важно для покупателей жилья и это сохранится и далее, то новым трендом становится возможность аренды самокатов и услуги каршеринга в этом районе. “Конечно, это не самый важный критерий, но в случае двух одинаковых вариантов выбора это может стать фактором, склоняющим чашу весов в пользу принятия определенного решения”.
Изменения в спальне, на кухне и в туалете
Что еще изменилось в предпочтениях покупателей нового жилья и что девелоперы стали делать по-другому? Руководитель Arco Vara говорит о площади комнат. “Со временем квадратные метры спален немного уменьшились, в результате чего в гостиных стало больше места. Если мы посмотрим на события предыдущего бума в первое десятилетие 2000-х годов, то спальни в основном были в диапазоне 14-18 квадратных метров, а сейчас это 10-14 квадратных метров, рядом с которыми есть гардеробные”, — поясняет Нийнемяэ и называет еще одну тенденцию: “В спальнях все реже ставят телевизоры. Мы готовим место под них, но клиенты часто не воспользуются этим”.
Это означает, что совместное пребывание с семьей на одной площади стало цениться больше, и поэтому большие жилые комнаты ценны для покупателей. В то же время, по словам Нийнемяэ, еще один тренд не проявляется, появление которого — а точнее, его возвращение — предсказывалось с разной интенсивностью: кухня снова станет полностью отдельным помещением. “Однако в новых проектах кухня и гостиная по-прежнему совмещены, но при этом место готовки пищи размещается где-то за углом, чтобы готовка не шла прямо в центре гостиной. Но это все еще общее открытое пространство. В некоторых застройках у нас была возможность сделать кухню закрытым помещением с отдельной дверью, но покупатели этого не захотели. Поскольку кухня — это сердце дома, где люди естественно собираются, то лучше, если кухня будет открытой, чтобы в тесных местах не возникало затора — на кухне можно спокойно заниматься необходимыми делами, и в то же время вся компания находится вместе в одном помещении и каждый является частью общества. Так что положение, когда кухня будет совершенно отдельной, еще не скоро снова станет актуальным”, — рассуждает девелопер.
Говоря о возможности мытья и гигиены, Мико Нийнемяэ подтверждает, что душ более предпочтителен, нежели ванна, если не учитывать семьи с маленькими детьми. “Семьям также нужны несколько туалетов, поэтому уже строится много трехкомнатных квартир с двумя туалетами, в одной из которых есть уголок для мытья. В случае квартир с большим количеством комнат уже рассчитывают на два туалета или ванные комнаты и иногда желают, чтобы в одной из них был душ, а в другой — ванна”, — рассказывает эксперт в сфере недвижимости о пожеланиях покупателей жилья.
Влияние коронавируса — пусть дома будет достаточно пространства
Приобретая жилье в новом доме, покупатель сегодня обязательно учитывает наличие гардеробной, даже если сама квартира небольшая, и также весьма ценится наличие хозяйственного помещения. “Видно, что балконы сегодня — это не место для хранения вещей или сушки белья, но часть дома, где можно посидеть, подышать свежим воздухом или устроить семейную вечеринку. На балконе довольно часто устанавливают лампы с обогревом и рождественские гирлянды, поэтому на балконах новостроек нужны розетки”.
Распространение коронавируса вынудило людей трудиться в домашних офисах, и со временем работа из дома стала обычным явлением. “Это может привести к тому, что в будущем квартиры будут планироваться с большей площадью — особенно для семей. Жизнь людей также становится длиннее, и не исключено, что представители разных поколений и у нас чаще будут жить под одной крышей. Arco Vara также занимается развитием недвижимости в Болгарии, и квартиры там больше, чем у нас: 3-комнатные площадью 90 квадратных метров — это совершенно нормальное явление, потому что люди там живут вместе с родителями. Время покажет, будет ли в Эстонии похожая картина. Однако можно сказать наверняка, что COVID заставил людей больше времени проводить дома, и это повышает требования к месту проживания”.
По словам Мико Нийнемяэ, одно предпочтение становится все более ясным: те, кто ищет постоянный дом, место для жизни для себя и своей семьи, хотят не квартиру в небоскребе, а малоэтажное здание. “Заметно, что в моде неплотная застройка — кварталы с небольшими многоквартирными домами, где в одном здании не больше 50 квартир”.
Сопутствующие расходы важны как никогда
Как отмечает руководитель Arco Vara, покупатели по-прежнему сильно заинтересованы в новых проектах. “В целом, приобретается вся недвижимость. Правда, если цена застройки уже превышает цену другой недвижимости в том же районе более чем на 10%, то может случиться так, что не все квартиры будут забронированы сразу, но по-прежнему все зависит от местонахождения недвижимости”, — говорит Нийнемяэ. Например, по его словам, район Ноблесснера безусловно вызывает большой интерес, но популярность Мериметса также растет с каждым годом. “В то же время в Таллинне есть свой покупатель на каждый район. Люди стремятся оставаться верными своему обычному месту жительства и даже в поисках нового дома смотрят на уже знакомый регион”, — добавляет Нийнемяэ.
Говоря о ситуации и будущем сектора недвижимости, Мико Нийнемяэ замечает, что сейчас сложно строить прогнозы. “Я сам надеюсь, что предел разумного потребления будет восстановлен. Купить дом для себя — это одно дело, но многие квартиры также приобретаются в качестве инвестиций. Не хотелось бы, чтобы возникла ситуация, когда на рынке много новых квартир, где никто не живет, но, по крайней мере, в Таллинне, где население постоянно растет, этого пока не должно случиться”. Мико Нийнемяэ согласен с тем, что покупка новой недвижимости становится все более сложной задачей из-за роста цен, особенно когда речь идет о первом доме для семьи и нет возможности для большого самофинансирования. “Одно можно сказать точно — строить новую недвижимость дешевле не будет. Что определенно дает застройщику конкурентное преимущество, так это энергосберегательный подход в доме, и сейчас время для поиска разных альтернатив. Помимо выработки электроэнергии с помощью солнечных батарей, можно использовать, например, солнечное отопление. Вопрос сопутствующих расходов становится все более важным для покупателя в связи с ростом цен на электроэнергию и газ”, — подтверждает Мико Нийнемяэ.