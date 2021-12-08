Новые тенденции в сфере недвижимости: небольшие многоквартирные дома и регионы с услугой проката самокатов

Мико Нийнемяэ — исполнительный руководитель компании Arco Vara, занимающейся развитием жилой недвижимости в Эстонии и Болгарии — приводит для подтверждения своих слов два примера: в то время как хорошее транспортное сообщение всегда было важно для покупателей жилья и это сохранится и далее, то новым трендом становится возможность аренды самокатов и услуги каршеринга в этом районе. “Конечно, это не самый важный критерий, но в случае двух одинаковых вариантов выбора это может стать фактором, склоняющим чашу весов в пользу принятия определенного решения”.

Изменения в спальне, на кухне и в туалете

Что еще изменилось в предпочтениях покупателей нового жилья и что девелоперы стали делать по-другому? Руководитель Arco Vara говорит о площади комнат. “Со временем квадратные метры спален немного уменьшились, в результате чего в гостиных стало больше места. Если мы посмотрим на события предыдущего бума в первое десятилетие 2000-х годов, то спальни в основном были в диапазоне 14-18 квадратных метров, а сейчас это 10-14 квадратных метров, рядом с которыми есть гардеробные”, — поясняет Нийнемяэ и называет еще одну тенденцию: “В спальнях все реже ставят телевизоры. Мы готовим место под них, но клиенты часто не воспользуются этим”.