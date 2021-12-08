Созайм MES в качестве самофинансирования жилищного кредита — как это работает?
По словам руководителя направления финансирования недвижимости частных клиентов Coop Pank Карин Осиповой, созайм представляет собой денежное самофинансирование предоставляемого банком жилищного кредита. Созайм MES предназначен для поддержки строительства, покупки или ремонта частных и рядных домов, а срок его погашения составляет до 50 лет. Созайм предназначен для строительства дома в населенных пунктах, где проживает менее 1000 человек, в Пылвамаа, Валгамаа, Вырумаа или Ида-Вирумаа.
“За пределами центров притяжения дом построить сложнее, поскольку там стоимость недвижимости в качестве залога по кредиту ниже, чем в городах. В качестве отечественного банка мы, впрочем, стремимся продвигать жизнь во всех уголках Эстонии и вместе с клиентами стараемся находить индивидуальные решения. Созайм MES обеспечивает значительную поддержку желающим построить жилье в Юго-Восточной Эстонии и в Ида-Вирумаа. С сегодняшнего дня мы готовы консультировать всех желающих по теме созайма и делать соответствующие предложения по кредитам”, — добавила Осипова.
Член правления Целевого учреждения поддержки жизни на селе Лехо Верк уточнил, что максимальная сумма созайма MES составляет 100 000 евро и при этом может составлять не более 50% общей суммы жилищного кредита. “Например, если для покупки дома в деревне семья хочет взять жилищный кредит в размере 180 000 евро, доля MES может составлять 90 000 евро при условии, что банк также профинансирует кредит в размере 90 000 евро”, — добавил Верк.
Чтобы воспользоваться созаймом MES, сначала необходимо представить банку ходатайство о жилищном кредите. Когда банк сделает обязывающее предложение, заявитель должен представить его в MES вместе с заявлением о созайме и другими требуемыми MES документами. Затем MES принимает решение об одобрении заявления о созайме, которое заявитель направляет в банк. Банк и MES составляют свои кредитные договоры, и после подписания договоров банк оформляет нотариальную сделку.
Coop Pank — основанный на эстонском капитале один из пяти действующих в Эстонии универсальных банков. Повседневными банковскими услугами банка пользуются 110 000 клиентов. Coop Pank пользуется синергией, возникающей между розничной торговлей и банковским сектором, чтобы обеспечить повседневные банковские услуги поблизости от места проживания клиентов. Стратегическим акционером банка является отечественная торговая сеть Coop Eesti, включающая 330 магазинов.
Задачей основанного в 1993 году Целевого учреждения поддержки жизни на селе (MES) является поддержка и оживление предпринимательства в сельских регионах Эстонии путем обеспечения лучших возможностей доступа к капиталу и повышения конкурентоспособности сельского предпринимательства.