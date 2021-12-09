Продажа квартиры: как вычесть расходы, чтобы подоходный налог был меньше?

“Но, пожалуйста, скажите, могу ли я вычесть из цены продажи ту сумму, которую потратил на покупку квартиры? Могу ли я вычесть также расходы на ремонт, который заказывал у фирмы и относительно которого имеются документы? Можно ли вычесть из цены продажи также потраченные на краску, шпаклевку, обои, кафель в ванной суммы? Должны ли у меня сохраниться квитанции относительно всех расходов?“ — спрашивает Л. П. из Таллинна.

Отвечает руководитель отдела налогов Налогово-таможенного департамента Эвелин Лийвамяги:

Полученный от продажи квартиры доход в общем порядке облагается налогом как разница между ценой продажи и стоимостью приобретения. Из прибыли с продажи квартиры можете вычесть также напрямую связанные с продажей расходы, например, плату за услуги нотариуса, маклерское вознаграждение, госпошлину, расходы на оценку. Как стоимость приобретения можете указать потраченную на покупку квартиры сумму и расходы на ремонт, если имеются документы относительно того, что ремонт сделан в той квартире, которую вы хотите продать.

О том, когда следует платить подоходный налог с продажи недвижимости, а когда — нет, можно прочитать ЗДЕСЬ.