Ценовое ралли в строительной отрасли может привести к недострахованию коммерческой недвижимости

“Как правило, страховая сумма назначается по стоимости на момент строительства, а это значит, что при страховании более старых зданий выбранные клиентами страховые суммы могут отличаться от стоимости восстановления чуть ли не в несколько раз”, — говорит менеджер по продуктам страхования имущества Seesam Сандра Смирнова.

По данным Департамента статистики, цены на стройматериалы выросли в третьем квартале 2021 года примерно на 7% в сравнении с предыдущим кварталом. Если же сопоставить этот показатель с данными за третий квартал 2020 года, рост составляет уже 17%. “Хотя доступность материалов в настоящий момент уже показывает признаки улучшения, влияние дефицита будет ощущаться на рынке еще долго, а это повышает риск того, что многие компании столкнутся с риском недострахования. Инфляция и удорожание расходов на рабочую силу означают, что даже договор, заключенный всего год назад, может при фиксированной сумме возмещения уже быть просроченным”, — говорит Смирнова.

Как возникает недострахование?

Потребности компаний различных отраслей могут значительно отличаться. Поэтому, по словам Смирновой, для всех бизнес-клиентов действует принцип, согласно которому (поскольку каждый директор компании лучше всего знает специфику своего бизнеса) в случае юридических лиц ответственность за расчет суммы, необходимой для страхования здания и находящегося в нем инвентаря, несет сам страхователь.

“Вместе с тем, большинство компаний обновляют договоры автоматически, хотя внесенные в них суммы сегодня могут уже не соответствовать действительности. Особое внимание следует обратить сейчас на объекты, построенные более десяти лет назад, — как правило, в таком случае сумма страхования рассчитана по стоимости на момент строительства, однако при действующем уровне цен большинство из них подвержены риску недострахования. А ценовое ралли в строительной отрасли еще больше повышает разницу в цене строения между периодами”, — объясняет Смирнова.