Недвижимость
14.12.2021, 12:15

Застройщики в Эстонии начали предлагать квартиры с открытой ценой

 
Uusarendus
Foto: Martin Pedaja

Некоторые застройщики в Эстонии начали предлагать квартиры в строящихся домах с открытой ценой, когда договор предусматривает возможность будущего увеличения цены продажи с учетом возросшей стоимости строительства, передает RusERR.

Застройщики объясняют переход на такие договоры невозможностью прогнозировать конечную стоимость строительства из-за быстрого роста цен на материалы, электричество и зарплат, сообщили в понедельник утренние теленовости ERR.

Продажа с открытой ценой означает, что покупатель квартиры обязуется взять на себя часть будущего роста цен. В компании LVM Kinnisvara пояснили, что в таком договоре фиксируется процент, на который может увеличиться цена квартиры с учетом роста цен на строительство — на данный момент это 5-10%, и отметили, что первые договоры на покупку жилья с открытой ценой уже заключены.

По словам застройщиков, продажа строящегося жилья по фиксированным ценам сейчас означает повышенный риск того, что строительство объекта вообще не начнется.

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