Застройщики в Эстонии начали предлагать квартиры с открытой ценой

Продажа с открытой ценой означает, что покупатель квартиры обязуется взять на себя часть будущего роста цен. В компании LVM Kinnisvara пояснили, что в таком договоре фиксируется процент, на который может увеличиться цена квартиры с учетом роста цен на строительство — на данный момент это 5-10%, и отметили, что первые договоры на покупку жилья с открытой ценой уже заключены.