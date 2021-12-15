Уникальный проект! В Мустамяэ построят первый небоскреб

“Мы считаем, что такое высотное здание станет новой достопримечательностью Мустамяэ и всей западной части Таллинна. Архитектурный конкурс уже близится к завершению, и в конце следующего года мы планируем уже начать строительство”, — прокомментировал Майдо Люисте, исполнительный директор Scandium Kinnisvara и добавил, что Mustamäe Keskus с его магазинами, ресторанами, кинотеатром и спортивным клубом уже сейчас пользуется популярностью не только среди местных жителей, но среди гостей, приезжающих из других районов.

“Мустамяэский небоскрёб — это уникальный проект, потому что до сих пор столь масштабные комплексные здания, объединяющие жилые, торговые и офисные площади, строились преимущественно в центре города”, — сказал Аймар Роосалу, руководитель подразделения корпоративного банкинга Bigbank, добавив, что банк уже на протяжении многих лет успешно сотрудничает со Scandium. “Они прекрасно знают своё дело, у каждого их проекта есть чёткая концепция и понимание того, для кого и как ведётся строительство”, — пояснил руководитель подразделения Bigbank.

Мустамяэская высотка состоит из двух частей — в 6-этажном здании будут расположены парковка и офисы, а в 24-этажном — одно-, двух-, трех- и четырёхкомнатные квартиры с балконами. В ходе архитектурного конкурса станет ясно, каким будет внешний облик здания и будет ли оно соединено с Mustamäe Keskus.

“Что характерно для Scandium, исходное задание архитектурного конкурса включало не только эстетику внешнего вида, но и предполагало использование природосберегающих зелёных технологий, — сказал Люисте. — Мы ставим перед собой цель стремиться к более высоким результатам, чем сегодняшний A-класс, без компромиссов за счёт архитектурного облика или комфорта проживания”.