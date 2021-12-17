Быстрый рост цен ухудшил доступность квартир

Согласно расчётам Swedbank, доступность квартир в столице в третьем квартале ухудшилась по сравнению как с предыдущим кварталом, так и с прошлым годом. В третьем квартале цены на квартиры в Таллинне выросли до 13,5% в годовом исчислении, что является самым быстрым темпом роста за последние семь лет. Рост чистой заработной платы в столице был более чем в два раза медленнее, составив в третьем квартале 6%. В то же время, доступность жилья поддерживалась более низкими процентными ставками по жилищным кредитам, чем годом ранее.

Предложение квартир не успевает за высоким спросом



Количество разрешений на строительство, выданных на столичном рынке жилья в первые три квартала этого года, было на 4% выше, чем годом ранее, и на 10% выше, чем в 2019 году. Однако этого оказалось недостаточно для удовлетворения высокого спроса. Количество квартир в продаже в столичных новостройках и окрестностях Таллинна, в третьем квартале продолжало снижаться. Есть надежда, что появление новых проектов в следующем году хотя бы частично смягчит дефицит на рынке жилья.

Статистика сделок в настоящее время показывает вдвое меньшую долю новостроек, чем обычно: в третьем квартале только 15% сделок касались новых квартир. До пандемии соответствующий средний показатель составлял 30%. Дефицит предложения и рост стоимости строительных материалов ускорили рост цен на новые квартиры. Однако большинство сделок по продаже новых квартир основано на предварительных договорах, поэтому такие сделки включаются в статистику после завершения строительства зданий. Таким образом, более высокий рост цен на новые проекты постепенно будет отражаться в статистике позже. Рост квартирных цен на вторичном рынке в третьем квартале составил немногим более 18%, ускорившись до 19% в октябре и 23% в ноябре.

Доступность квартир продолжает снижаться