Найдено универсальное спасение от жары и холода в домах

Ученые из Национального технологического университета Наньян в Сингапуре изобрели универсальное спасение от жары и холода в домах. Специалисты разработали покрытие для стекол, способное регулировать температуру в помещении. Текст исследования опубликован в журнале Science.

Обычное оргстекло ученые покрыли несколькими слоями композита наночастиц диоксида ванадия и материалом с низким коэффициентом излучения. Традиционная тонировочная пленка может охлаждать помещение за счет подавления солнечного света.

Разработка не только защищает от излучения, но и способна реагировать на смену температуры, аккумулировать тепло и сохранять микроклимат в помещении. Технология работает без дополнительных электрических устройств — стекло по-разному воспринимает электромагнитные волны в зависимости от их длины.

Характеристики необходимого режима, который будут поддерживать умные стекла, задаются при производстве покрытия. Авторы исследования считают, что новый материал в дальнейшем можно будет использовать не только для тонирования окон.

Помочь регулировать температуру в помещении без обогревателей и кондиционеров могут и растения на крышах. Такой способ сэкономить на плате за электричество предложили жителям Великобритании. По мнению экспертов, толстый слой почвы на плоских кровлях способен летом снизить температуру в здании на 12 градусов, а зимой и в межсезонье — защитить от затоплений за счет фильтрации воздуха и высокой впитывающей способности.