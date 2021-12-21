21.12.2021, 07:31
ТАБЛИЦА | В Таллинне быстрыми темпами заканчиваются квартиры. В популярных районах выбор крайне скудный
Foto: Ilmar Saabas
Выбор на столичном рынке недвижимости становится все более скудным. Если в октябре свободных квартир оставалось 1296, то концу ноября — 1173, а это уже совсем мало.
Как же мало? Давайте посмотрим таблицу числа сделок за октябрь и ноябрь, составленную на основе данных Pindi Kinnisvara. как видно, то число сделок остается в районе 800, при этом в ноябре их было на 46 меньше, чем в октябре.
Подсчеты же показывают, что оставшихся сейчас в столице квартир вторичного рынка хватит на полтора месяца. Конечно же, появляются новые, но за месяц их число сократилось на 123.
При этом больше всего квартир поубывало в таких важных районах, как Ласнамяэ и Мустамяэ, — на 38 и 19 соответственно. Именно в этих районах Таллинна многие покупают свою первую квартиру. В Пирита, не самом активном районе на рынке, число осталось более менее таким же.